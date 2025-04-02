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台幣貶到九年新低點 收在33.196元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

台股歷經前一日下殺逾900點後，昨（1）日反彈584點，但熱錢在清明連假前夕持續匯出，導致新台幣匯率未能止貶，終場貶值1.4分，收在33.196元，連兩貶且為逾九年最低，總成交量擴大至17.96億美元。

中央銀行統計顯示，美元指數昨漲0.28%，主要非美貨幣裡，台灣主要貿易對手國貨幣韓元表現一枝獨秀、升值0.05%，其餘亞幣均為貶值。

日圓匯率昨天貶值0.32%、為「最弱亞幣」，人民幣與星元匯率分別貶值0.23%與0.17%，新台幣匯率小幅貶值0.04%。

銀行主管指出，展望4月，台灣半導體關稅疑慮猶存，且AI產業也遭遇強勁逆風，多家外資陸續下調AI展望，動搖市場對AI的信仰；此外，消息指出微軟正加大力度推遲歐美數據中心建設，大盤反攻氛圍並不樂觀，恐致外資持續外流，新台幣匯率短期內恐呈震盪偏弱格局，估計短期內，新台幣匯率將維持33元至33.4元區間波動。

匯銀主管說，川普關稅政策公布後，國內進入長達四天的清明連假，市場避險情緒升溫，導致熱錢提前落跑，拖累新台幣匯率昨天最低貶至33.274元，最多貶值9.2分；全天緊盯匯市交易的央行不樂見新台幣匯率貶速過快，午後進場調節，令新台幣匯率貶值金額縮至1.4分後，收在33.196元，續寫央行總裁楊金龍上任以來的最低收盤價。

外匯交易員指出，川普4月2日將宣布「對等關稅」措施，勢必帶來一波消息面利空，台灣又逢清明連假、股匯無法及時反應，下周很可能出現補跌效應，導致新台幣匯率易貶難升。

台幣匯率 新台幣

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