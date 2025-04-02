玉山揪伴 力挺永續供應鏈

玉山銀行、大亞電線電纜股份有限公司與財團法人金屬工業研究發展中心三方攜手合作，於昨（1）日共同簽署永續合作意向書（MOU），一同推動永續供應鏈。

玉山將透過永續金融結合金屬中心「以大帶小」政府資源，協助大亞電線電纜（1609）推動永續供應鏈政策，系統化協助企業範疇三管理，透過導入輔導資源，與供應商共同實踐產業鏈轉型，邁向美好永續家園。

大亞電線電纜自2024年起積極推動供應鏈減碳，不僅設定具體的供應鏈碳管理目標，更在供應商大會上宣導碳管理政策，並提供溫室氣體盤查教育訓練。

針對碳排放占比較高的供應商，大亞攜手玉山銀行與金屬中心導入專業輔導資源，協助供應商進行產品碳足跡盤查與查證，預期將有效降低範疇三排放量及電線電纜產品的碳足跡，促進產業鏈綠色轉型。

金屬中心積極響應政府淨零碳排資源整合政策，協助國內產業實現永續發展目標。推動產業透過「以大帶小」策略，藉由大廠推動其供應鏈業者落實碳排放管理，提升整體產業應對減碳挑戰的能力。因應全球碳排放管制趨勢，企業必須建立完整的碳管理機制。金屬中心將持續響應政府政策，提供創新服務，協助企業優化碳排放管理，強化減碳競爭力，並推動產業共同邁向淨零碳排目標。未來，金屬中心將攜手更多企業夥伴，推動綠色轉型，共同打造低碳永續產業生態系，為國內產業創造更多減碳新契機。

玉山透過金融力量結合產官學能量，打造「永續轉型平台」，加速推動氣候與環境行動。為持續協助企業進行範疇三管理，透過收集並管理供應商碳排及ESG資料，帶動企業從自身營運減碳邁向供應鏈淨零。本次與大亞電線電纜和金屬中心合作，整合金融與非金融服務，為金融業與業界攜手推動ESG發展的嶄新合作模式，體現三方為台灣永續轉型的共同責任。未來，玉山將持續秉持成為世界一等企業公民的願景，攜手志同道合的夥伴，邁向淨零轉型新未來。