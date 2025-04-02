多檔ETF、新基金 開募

多檔新ETF、新基金將在4月開募。其中，新光投信將推出新光美國電力基建ETF（009805），為首檔100%投資電力的ETF；另外野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）是全台首檔主動式ETF。

法人表示，台股動盪，不宜過度單押權值股或單一指數／產業，ETF不失投資的新選擇。

4月新募ETF還包括富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF（00982B）。基金部分也有施羅德台美雙利多重資產基金、路博邁台日雙星股票基金將在月底開募。

新光美國電力基建看準美國電力基建產業發展契機，主要追蹤「NYSE FactSet 美國電力基建息收指數」，採完全複製法為主，該指數投資在美國掛牌、採美元計價，是一檔100%純美國的電力基建產業ETF，投資範圍涵蓋電力五大次產業，包括上游的重電設備與發電、能源基礎設施建設與諮詢服務業；中游的能源儲存與電池技術、智慧電網輸電技術；至於下游則是配電給消費者的電力公用事業等。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，美國電力是寡占產業，具特許行業商機，由於電力是生活剛需，電價供不應求使價格成長，帶動電力基建企業盈餘年年持續成長，電力股價深具基本面保護。美國電力產業因應AI軟硬體龐大用電需求，加上美國製造業回流後，美國電力需求將出現暴增，興起產業併購熱潮再起，目前趁美股回檔布局美國電力基建ETF，可掌握眾多企業價值還沒被完全反應的美國「電力國家隊」。

而近日台股大跌大漲，被動式ETF受到的衝擊不小，首檔主動式ETF的推出也備受矚目。野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德表示，加權指數自今年高點至今已修正12.79%，其他如半導體指數、電子類指數更是高點修正17.49%及16.43%。

分析大盤這波修正，本益比已自年初以來的18.6倍降至14.6倍，但2025年預估EPS並沒有太大的變化，判斷這波修正主要來自於「估值修正」而非「基本面衰退」。只要基本面狀況穩健，即便估值修正會帶來短線的跌幅，最終股市仍會反映基本面表現。

野村投信表示，台股動盪，不宜過度單押權值股或單一指數／產業。對於沒時間研究但又想參與台股機會的投資人，除了共同基金，可考慮主動式ETF，除了享有專業投資團隊的基本面分析，ETF架構也讓投資人能在盤中隨時買賣，經管費也較為低廉，為兼顧專業性、透明度、交易便利性與費率實惠度的新選擇。