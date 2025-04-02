台新金與新光金合併基準日 議訂7月24日

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

台新金（2887）與新光金（2888）於3月31日獲得金管會核准台新金控吸收合併新光金控，此案為台灣首宗金融控股公司合意併購案，經雙方董事長共同議訂合併基準日為7月24日。而台新金與新光金昨（1）日由雙方總經理及財務長共同受訪，外界關注合併後股利政策，特別股預計於7月發放，普通股則會在8至9月發放，將提高現金股利比重。

台新金總經理林維俊表示，這次合併是強強聯手，經雙方董事長共同議訂合併基準日為7月24日，而在子公司部分，由於銀行的系統需要維持不間斷服務，IT的作業時間是評估何時完成整併的重要因素，現階段銀行初估在12個月內完成整併，但具體所需時間仍要等雙方人員了解，所以整併排序有可能在證券、投信之後，而保險整併目前則維持在明年1月1日合併。

至於人事布局，林維俊說，希望所有主管都能夠留下來，目前規劃由台新金控董事長吳東亮擔任董座，他自己則擔任金控總經理，至於未來新金控組織架構要長怎樣，還要請顧問公司一起討論。

台新金控 新光金控 董事長

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