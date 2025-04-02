台新金預測 未來15年不需對新壽增資

金管會核准台新金（2887）合併新光金（2888），外界提三大問：合併後，台新金是否需對新壽增資？新壽資金缺口？台新金財務能力能否支應？保險局副局長蔡火炎昨（1）日說，依台新金對新壽財務預測，評估在ICS過渡15年期間及新壽未來CSM（合約服務邊際）累積下，台新金都不需要再對新壽增資。

換言之，台新金認為，新壽接軌後15年的ICS（新一代清償能力制度）都有逾100%法定標準。

依台新金以2024年底財報估算，加計因合併需發行300億辛種特別股後，負債淨值比是22.5%，合併後擬制的台新金集團資本適足率是119.9%，均合規。蔡火炎直言，金管會仍請台新金出具一份「增資承諾」，一旦新壽清償能力不足時，台新金需負起增資義務。

審此合併案時，保險局依舊是依過往五大原則評估，用的標準和公式都跟以前一樣，並未有特別考量，台新金的財務預測也經向新壽確認，不完全都是以台新金預估。