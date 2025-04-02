吳東亮：新新併 同根融合更順利 新光金魏寶生點評雙方優勢

金管會3月31日宣布核准台新金（2887）合併新光金（2888），台新金控董事長吳東亮與新光金控董事長魏寶生都在昨（1）日對全體員工發出員工信，希望攜手共進，並期盼新金控邁向更宏大的發展願景，走出海外打國際盃，並成為台灣第四大金融控股公司。

吳東亮於員工信中指出，新光金歷史深厚，與台灣社會緊密連結，已成為許多家庭與企業的重要支柱；而台新金則是以積極創新的企業形象深植台灣客戶心中；雙方業務結構優勢互補且企業文化高度契合，再加上台新與新光同根相連的深厚情誼，將使融合更加順利。透過這次合併，將匯聚雙方的資源與專業，共同傳承品牌價值，擴大市場影響力，以更強大的實力迎接未來挑戰。

吳東亮昨日在工商協進會活動，被媒體問及新新併通過的感想，他只簡單說：「這當然是好事。」台新金控總經理林維俊稍晚轉述吳東亮心情時說，他除了非常高興，也十分感恩，畢竟「在這麼多人支持幫忙下，拿到台灣第一個這麼大的金控合意併購核准函」，而吳東亮早晨跟妻子彭雪芬講的第一句話是「我以後會更辛苦」，畢竟整併過程確實要費很多心力。

吳東亮強調，這不僅是兩家公司的結合，更是共同成就未來的關鍵時刻，每一位同仁都是台新金控最重要的夥伴。同時，這次合併不只是台新與新光發展的重要一步，也為台灣金融業的未來開啟新的可能，開創台灣金融業新典範。

魏寶生於員工信中分析兩家公司具有的優勢，新光銀行是最會賣新壽商品，尤其是CSM（合約服務邊際）的商品，全國之冠；元富證券的承銷經紀與自營業務，有其市場競爭優勢；新光投信這幾年不斷的創新商品，合併三年內，有望成為全國第三大的投信公司；新光租賃與創投的財務業務穩健成長，未來合併後必將壯大；新光金保代是全國唯一，協助新壽業務員發展全方位的產險業務；新光金控督導數位轉型、跨售績效與新壽及各子公司的經營績效，有其特色與專業能力；新光人壽雖將完成2026 IFRS 17與ICS接軌之後才與台新人壽合併，其間仍會繼續支持、強化合併後的各項業務發展。

台新人壽以銀行通路合作著稱，擁有穩健的資本結構與高資產客戶服務能力；台新銀行擁有領先的數位化能力與多國的海外營運據點；台新證券在股票承銷與股務代理領域表現卓越。