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新新併基準日7月24日 證券投信先整併

聯合報／ 記者朱漢崙戴玉翔廖珮君／台北報導
金管會同意台新金控合併新光金控，並更名為台新新光金融控股股份有限公司。圖／台新金控提供
金管會同意台新金控合併新光金控，並更名為台新新光金融控股股份有限公司。圖／台新金控提供

金管會前天批准台新金控與新光金控的合併案，經雙方董事長共同議訂「新新併」合併基準日為七月廿四日。此外，下半年重頭戲是旗下子公司整併，台新金總經理林維俊指出，基於IT系統複雜度和IFRS接軌的考量，證券及投信會先行，其次是銀行，保險則會於明年底再推動整併。

台新金與新光金總經理及財務長昨受訪，針對今年股利配發，林維俊說，以台新金去年每股EPS一點三九元來看，有為台新新光金控配出每股一元以上的實力。

由於合併基準日訂在七月廿四日，當天新光金股票就會下市，因此今年的普通股利會延後至八、九月發，關於新光金先前發的甲特、乙特的特別股利則提前在七月就會拿到。另外，兩家金控將於六月廿三日舉行股東會。

林維俊說，未來會據顧問公司的建議調整公司管理架構。他表示，希望所有主管都能夠留下來，「新光金總經理陳恩光會是非常得力的副手，會拜託他留下來」。目前規畫由台新金控董事長吳東亮擔任董座，他則擔任金控總經理。

台新金控董事長吳東亮、新光金控董事長魏寶生昨都發出員工信。吳東亮指出，這次合併不只是台新和新光發展的重要一步，也為台灣金融業的未來開啟新可能；接下來合併的工作雖有很多挑戰要克服，但是也意味著有更大的舞台供員工發揮。

魏寶生則形容未來雙方是「強強聯手」，合併後的台新新光金將成為國內資產第四大金控，他相信合併後將提升新光金員工職涯的發展與競爭力，並能打國際盃。

至於「新新併」後台新金是否須對新壽增資、新壽資金缺口、台新金財務能力能否支應等問題，金管會保險局副局長蔡火炎昨說，依台新金對新壽財務預測，評估在ICS（新一代清償能力制度）過渡十五年期間及新壽未來CSM（合約服務邊際）累積下，台新金不需再對新壽增資。

蔡火炎說，金管會仍請台新金出具「增資承諾」，一旦新壽清償能力不足時，台新金需負起增資義務，讓新壽清償能力符合法定標準。

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