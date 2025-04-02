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台灣人壽 進駐台中機場

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
台灣人壽昨進駐台中機場，台壽資深副總廖俊禎（左三）、副總林彥成（左二）、中信產險處長賴宏德（左一）、台中航空站組長沈文禧（右二）共同剪綵。圖／台灣人壽提供
台灣人壽昨進駐台中機場，台壽資深副總廖俊禎（左三）、副總林彥成（左二）、中信產險處長賴宏德（左一）、台中航空站組長沈文禧（右二）共同剪綵。圖／台灣人壽提供

中信金控子公司台灣人壽保險公司昨進駐台中國際機場，成為全台唯一一家北中南機場均有服務據點的保險公司，為慶祝台中機場新櫃開張，即日起至四月十日前，民眾於台灣人壽全台機場櫃檯不限金額投保皆可抽好禮。

台灣人壽資深副總經理廖俊禎、副總經理林彥成、中國信託產險處長賴宏德、台中航空站組長沈文禧等，昨天共同剪綵。廖俊禎說，台灣人壽是最早在機場設立據點的保險公司，服務據點包括桃園機場一、二航廈與高雄機場，台中機場服務據點啟用，象徵新的里程碑，成為全台唯一北中南機場都有服務櫃檯的保險公司，相信台灣人壽和中信產險雙品牌服務，可提供最方便、最有溫度的旅遊保障。

台灣人壽吉祥物台灣阿龍更現身擔任迎賓大使，發送小禮物與民眾同樂，不少龍粉見到阿龍本尊，興奮討抱跟合影。為提供客戶最好的服務、最有競爭力的商品，台灣人壽旅遊平安險海外突發疾病急診給付達投保額百分之廿，為業界最高；同時領先同業將南韓海外突發疾病保障提高至百分之一五○，更提供旅客在機場櫃檯就可同時加保旅行不便險，一站購足保障，全方位守護國人的安全。

為慶祝台中機場服務櫃檯啟用，四月十日前於全台機場台灣人壽服務櫃檯投保，不限投保金額就有機會抽中眼罩、多功能夾鏈袋、攜帶式拖鞋等阿龍系列旅遊小物，讓台灣阿龍陪伴一起放飛好心情，平安趣旅行。

南機場 台灣人 櫃檯

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