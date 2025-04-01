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台新新光股東看過來 總經理：股利將有競爭力

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新金總經理林維俊（右）、新光金總經理陳恩光（左）接受媒體訪問。台新金控／提供
台新金總經理林維俊（右）、新光金總經理陳恩光（左）接受媒體訪問。台新金控／提供

台新金（2887）與新光金（2888）於3月31日獲得金管會核准台新金控吸收合併新光金控，此案為台灣首宗金融控股公司合意併購案。對於合併後股利政策，台新金總經理林維俊表示，普通股股利將會分配給所有台新金和新光金的股東，規劃的方向是提高現金股利，降低股票股利，發放時間大約落在8至9月。

林維俊表示，台新金跟新光金的董事會會分別召開盈餘分派討論案，特別股股利將由台新金與新光金董事會分別決定，預計會在7月份發放，而普通股的發放則是在合併後配發，將會分配給所有台新金和新光金的股東，由於去年台新金的每股純益（EPS）1.39元，加上未分配盈餘約90億元，扣除資本公積後，「有能力配到1元以上」，但最終還是要取決於資本需求、考量股利穩定性、同業現金殖利率高低等，配發出一個有競爭力的股利，規劃的方向是提高現金股利，降低股票股利，預計不久就會拍板定案，發放時間大約落在8至9月。

林維俊說，在7月24日時，每1股新光金會拿到台新金普通股0.672股及辛種特別股0.175股，其中特別股在三年後會以現金收回，每年是1.665%的利率，以4月1日收盤價估算，溢價率約7%，最終價格會以7月24日雙方收盤價計算。

至於新金控是否做好高層人士布局？林維俊說，希望所有主管都能夠留下來，一起打拚，「新光金陳恩光總經理以後會是非常得力的副手，會一起努力經營金控公司，會拜託他留下來。」目前規劃由台新金控董事長吳東亮擔任董座，他自己則擔任金控總經理，至於未來新的金控組織架構要長怎樣，還要請顧問公司一起討論，因為企業架構長得不一樣，現在是銀保證都大的金控，權限應該放在總公司，要有多少幕僚都要重新盤點，知道架構後再選最適當的人填入各職位。

新新併獲准，台新金控董事長吳東亮今日出席活動，面對媒體提問新新併獲准感想，他笑容燦爛，但也低調不願多作回應，只表示「這當然是好事情！」但其實台新金總經理林維俊就透露，吳東亮儘管內心歡喜，但聽他提起自己早上起床跟太太彭雪芬說的第一句話就是「我以後會更辛苦」。

對於合併後的成長願景與目標，林維俊說，新金控就是一直努力往前走，也許是自身的成長，也許日後有機會再做併購，會一直往最大的那個地方去努力，一步一腳印苦幹實幹，持續努力。

台新金控 新光金控 股利

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