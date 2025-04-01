台新新光強強聯手！林維俊：新壽未來15年財務沒有問題

台新金（2887）與新光金（2888）於3月31日獲得金管會核准台新金控吸收合併新光金控，此案為台灣首宗金融控股公司合意併購案，經雙方董事長共同議訂合併基準日為7月24日。而台新金與新光金1日由雙方總經理及財務長共同受訪，外界關注資本適足性與未來增資壓力，林維俊強調，新壽是體質不錯的公司，未來15年的財務狀況沒有問題。

台新金總經理林維俊表示，以後台新新光金控會積極的配合政府的政策來推動金融市場穩健發展，也要感謝主管機關的支持跟幫忙，這次合併是強強聯手，對於客戶來講，會提供海內外客戶更多元的產品與服務；對股東來說，不但是規模上有大幅度的成長，且銀保證三大支柱也會更平衡，新金控會有更穩固財務基礎，會努力為股東創造穩健且可持續獲利的價值。

林維俊指出，經雙方董事長共同議訂合併基準日為7月24日，當天新光金下市併入台新金，更名為「台新新光金控」，至於銀行、證券、投信，全都是台新為存續單位，而新光為消滅單位，但人壽因為新光擁有62年歷史，所以新光人壽併入台新人壽後，在改名為新光人壽。

而在子公司整併時程部分，由於銀行的系統需要維持不間斷服務，IT的作業時間是評估要如何整併的重要排序，需做到萬無一失，現階段初估在12個月內完成整併，但具體所需時間仍要等雙方人員了解，所以整併排序有可能在證券、投信之後，而保險整併目前則維持在明年1月1日合併。

外界關切新光人壽資本適足性與未來增資壓力，林維俊表示，台新金已向主管機關承諾，必要時會依《金控法》規定，對壽險子公司進行增資，以確保清償能力穩健。他強調，新光金增資金額是超過金管會規定，沒有跳票，且KPMG報告指稱的新壽有千億資金缺口，其實只用第二次在地化的資料估算，但金管會已有四次在地化措施，KPMG對此也有道歉函給新壽，新壽是體質不錯的公司，未來15年的財務狀況沒有問題。