看見幸福台灣／國泰人壽走進偏鄉 用桌遊宣導反詐

隨著3C及網路科技越來越發達，孩子接觸網路資訊更加容易且頻繁，然而，網路世界藏有許多風險，缺乏警覺心的孩子可能容易落入有心人士的陷阱，特別是在城鄉資訊落差的現況下，偏鄉孩子的防詐知識更需要強化。因此，國泰人壽前進偏鄉學校，推動偏鄉與城市學校的交流，以桌遊的方式宣導反詐騙，引導孩子認識並記住各種詐騙手法。

這項城鄉學校反詐騙宣導活動，由國泰人壽專萬和通訊處業務副理郭靖圓發起，擁有逾十年國小志工服務經驗的她觀察到，許多學童透過手機瀏覽社群媒體，卻對網路的世界懵懵懂懂，時常在不知不覺中洩漏個資或遭受損失。尤其偏鄉學童天性單純，更容易受騙，有感於此，她決定推動偏鄉防詐宣導計畫，將防詐意識帶入偏鄉校園。

國泰人壽專萬和通訊處聯手台北市政府警察局松山分局、台北市松山國小、台灣球芽棒球發展協會、世新大學廣播電視電影學系等單位，共同推動偏鄉防詐宣導計畫。2024年，為深化都會區與偏鄉學童的互動交流，特別結合國泰人壽展苗栗通訊處的在地優勢，將活動帶進苗栗汶水國小。

活動當天，展苗栗通訊處業務襄理邱盛煌與11位國泰志工擔任桌遊引導員，協助孩子們認識各種詐騙手法。邱盛煌表示，防詐桌遊特別設計讓小朋友扮演事件當事人、警察、詐騙集團等不同角色，藉由生動的角色扮演加深對詐騙手法的認識。在志工們的引導下，松山國小學童化身防詐桌遊小老師，與汶水國小同學共同學習；而汶水國小學童則擔任文化導覽員，帶領松山國小夥伴體驗泰雅族文化之美，實現知識與文化的雙向交流。

邱盛煌分享，當低年級學童遇到不理解的劇情時，高年級學生會耐心引導學弟妹，而兩校學童也在遊戲過程中交流彼此的想法，這是很棒的互動學習，活動結束後，孩子們表示活動不只獲得防詐知識，若在家裡接到疑似詐騙的電話，更知道要如何解決與應對。

汶水國小學務組長鍾暐迪表示，平時學校雖有外聘講師來學校和小朋友宣導防詐知識，老師也會依照主題、時事向同學分享應注意的詐騙陷阱，但是口述的宣導效果並不是最好，國泰人壽運用互動式的防詐桌遊，讓小朋友透過體驗不同的情境故事，培養對詐騙的警覺心。

對於到校擔任服務志工，邱盛煌說，從沒有想過自己也有能力去幫助他人，做志工服務確實能夠看到不一樣的自己，平時同事們都有工作的壓力，但每次參與服務活動後，大家都變得更團結、更有默契，對服務更有熱誠。