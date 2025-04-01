林維俊：新新併不影響特別股股利 普通股合併後發

新新併過關，合併基準日為7月24日，外界關心今年雙方的股利發放。台新金總經理林維俊今天說明，雙方預計7月先各自分配特別股股利，而普通股的股利則在合併後發放，初步預計8月或9月。

金管會3月31日宣布，同意台新金與新光金的換股合併案，由台新金為存續公司、新光金為消滅公司，從合併基準日起更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。

林維俊、台新金財務長賴昭吟，以及新光金總經理陳恩光、副總經理林宜靜4人今天在台新金控大樓主持媒體交流會。

林維俊開場致詞表示，今天早上接到金管會核准函，感謝主管機關的指導支持，台新新光金將配合政府政策，提升台灣金融業整體國際競爭力。

台新金與新光金今天也發布重訊，經雙方董事長共同訂定合併基準日為2025年7月24日。

媒體關心今年的股利發放時程，林維俊說，股利會分配給所有的台新金和新光金股東，因為先收到核准函，再召開盈餘分配的董事會。

林維俊指出，台新金和新光金將分別召開董事會討論盈餘分配案，預估特別股股東將在7月拿到股利，而普通股會較晚發放、約8月或9月。

林維俊說明，去年台新金配發0.6元現金股利、0.4元的股票股利，目前初步提出將提高現金、降低股票，但仍要等董事會的決議。他強調，現金殖利率才是重點。

雙方換股併購的交易條件，是台新金提出以0.672股普通股加計0.175股辛種特別股換新光金1股普通股。也就是說，新光金普通股股東會在7月24日收到這2種新股。

林維俊補充，台新金預計發行的辛種特別股為期3年、年利率1.665%，待3年期滿將一次收回；台新金目前也有220億元現金在帳上，資金來源不是問題。