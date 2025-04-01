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高雄資產專區5業務試辦！家族辦公室現新亮點 近百家受惠

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會1日宣布金融業申請進駐「高雄資產專區試辦業務原則」，業者將可在專區試辦5大業務，其中最具發展潛力的家族辦公室有新亮點，將開放國內外投信顧設立外部資產管理公司（EAM），也准許壽險業銷售高儲蓄保單，多次給付的外幣健康險給富豪大戶，讓金融業齊享政策利多。

依金管會估算，可申請進駐專區者是12家承辦高資產客戶財管行、18家OSU券商、51家可做EAM投信顧、及15家OIU保險業，合計96家金融業都可入門、看門道。

12家財管行中，民營金控幾乎全數申請，又以壽險型最愛保費融資，公股金控專攻家族辦公室，外商銀則以擔保融資最感興趣。

這次開放38項試辦業務，以銀行業最多，金管會副主委莊琇媛說，目標是年底銀行大戶財管AUM要達2兆元。金管會規劃，4月首波財管行申請遞件，7月將有首家財管行進駐開辦，試辦期六個月到一年。

金管會開放專區試辦的5大業務，一、境內外分行代理買賣商品。OBU可代客戶買外幣債、外幣基金、私募基金或透過券商買海外股票；另DBU也獲准代理買賣境內外基金，另類和私募基金，讓富豪戶在銀行就可享一站式服務。

二、鬆綁擔保融資機制。1.銀行與壽險業合作，以富豪戶保單為擔保，承作境內外保單質借與保費融資，2.過去自行質借成數受限五成，未來全面取消並開放再質借，3.銀行准以客戶整體「金融資產組合」做擔保做融資。

三、開放跨境金融業務。准許銀行或券商的海外分行人員可來台，向專區內客戶招攬或銷售商品。惟僅限海外分行，不包括子行，例如渣打銀、滙豐銀是屬於在台子行，就無法吃這塊大餅。

四、擴大家族辦公室商機。1.銀行可對大戶創設家辦並與第三方合作提供各項諮詢服務，依此明定業務項目做後續向大戶收諮詢顧問費。

2.開放國內外投信顧，設立外部資產管理公司（EAM）。莊琇媛解釋，這EAM概念就類似保經代，可銷售各公司商品，替大戶找最適切商品，需有自己熟悉客戶和產品線，可賺取諮詢、管理費或與客戶做績效分潤。

過去曾有一家國外EAM考慮來台，但卻找不到合適法規，盼透過新制度，可吸引國外資產業者來台設點並吸引資金回流。

3.保險業對大戶，可銷售多次給付的外幣健康險、及高儲蓄保單，保險局副局長蔡火炎說，因大戶有國外醫療需求，希望多次給付，且大戶保單是傳承儲蓄非保障，因此取消最低保障門檻的限制。

五、OBU與OSU和OIU做共同行銷、推廣和聯合開戶等金融業業務相互合作等。

保單 金管會 金融業

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