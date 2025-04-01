快訊

歐盟指中國在台周邊軍演加劇緊張 呼籲各方克制

對等關稅在即道瓊跌逾300點！法興砍大盤目標 警告「AI溢價」消失

金管會：台新金估新壽未來15年都免增資

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會核准台新金（2887）合併新光金（2888），外界提三大問：合併後，台新金是否需對新壽增資？新壽資金缺口？台新金財務能力能否支應？保險局副局長蔡火炎說，依台新金對新壽財務預測，評估在ICS過渡15年期間及新壽未來CSM累積下，台新金都不需要再對新壽增資。

換言之，台新金認為，新壽接軌後15年的ICS都有逾100%法定標準，免替其增資，且依台新金估算，加計發行特別股後，負債比、金控適足率也全合規，財務能力無虞。

依台新金以2024年底財報估算，加計因合併需發行300億辛種特別股後，負債淨值比是22.5%，合併後擬制的台新金集團資本適足率是119.9%，均合規。

蔡火炎直言，即便如此，金管會仍請台新金出具一份「增資承諾」，一旦新壽清償能力不足時，台新金需負起增資義務，讓新壽清償能力符合法定標準。

審此合併案時，保局依舊是依過往五大原則評估，用的標準和公式都跟以前一樣，並未有特別考量，台新金的財務預測也經向新壽確認，不完全都是以台新金預估。

長年保險局對審核壽險的買家，有一貫的五大原則，1.買家需財務健全、2.具長期增資能力、3.具專業經營能力、4.長期經營承諾，5.保障員工與保戶權益。

外界最關注的是前兩項，買方(指台新金)財務健全與增資能力，甚至曾有財顧報告指出，若採用金管會第二階段ICS預估，新壽接軌後ICS恐有連續八年不及格，蔡火炎說，時點不同做出來的假設也不同，無法這樣比較。

外界也質疑，當初潤泰（8463）入主南山有拿300億元現金做保管，當初台新金買保德信人壽也被要求需有一半現金，這次是否與過往不同？

蔡火炎說，此案不能與南山比較，因當初潤泰集團是非受監理行業，金管會要確保潤泰未來增資能力，保德信要求半數現金，是要維持買方財務穩健，但這次是雙方金控是「換股」合併，與保德信也不同。

銀行局主秘王允中強調，台新金資金來源與財務穩定很重要，例如三年後要贖回辛種特別股，台新金可採盈餘上繳、或對外借錢還債。

王允中說，台新金已承諾維持新壽清償能力，若不足，依金控法需對新壽做增資，維持新壽財務穩健、確保經營穩定。

台新金 增資 新壽

延伸閱讀

金管會准富豪戶金融資產組合融資 比特幣、NFT止步

新新併獲准！台新金董座吳東亮笑開懷：這當然是好事情

新新併過關…「台新新光金控」！老牛：新光金（2888）股價一早一度衝上半年來新高

台新、新光金合併定案了！新光金跳空大漲

相關新聞

台股反彈逾580點、新台幣匯率貶至9年新低 匯銀主管曝原因

台股歷經前一日下殺逾900點後，1日反彈逾580點，但熱錢在清明連假前夕持續匯出，導致新台幣匯率未能止貶，終場貶值1.4...

新新併獲准！台新金董座吳東亮笑開懷：這當然是好事情

金管會3月31日宣布核准台新金（2887）合併新光金（2888）。雙方合併後，台新金是存續公司，新光金為消滅公司，並從合...

台新新光股東看過來 總經理：股利將有競爭力

台新金（2887）與新光金（2888）於3月31日獲得金管會核准台新金控吸收合併新光金控，此案為台灣首宗金融控股公司合意...

台新新光強強聯手！林維俊：新壽未來15年財務沒有問題

台新金（2887）與新光金（2888）於3月31日獲得金管會核准台新金控吸收合併新光金控，此案為台灣首宗金融控股公司合意...

「新新併」子公司整合 證券及投信將打頭陣

「新新併」在昨日正式獲金管會核准通過，台新金控總經理林維俊與新光金控總經理陳恩光今日雙雙出面回應媒體對新新併後續規畫的提...

台新新光合併基準日出爐 雙方董事長議訂7月24日

台新金（2887）與新光金（2888）於3月31日獲得金管會核准台新金控吸收合併新光金控，此案為台灣首宗金融控股公司合意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。