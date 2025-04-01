金管會：台新金估新壽未來15年都免增資

金管會核准台新金（2887）合併新光金（2888），外界提三大問：合併後，台新金是否需對新壽增資？新壽資金缺口？台新金財務能力能否支應？保險局副局長蔡火炎說，依台新金對新壽財務預測，評估在ICS過渡15年期間及新壽未來CSM累積下，台新金都不需要再對新壽增資。

換言之，台新金認為，新壽接軌後15年的ICS都有逾100%法定標準，免替其增資，且依台新金估算，加計發行特別股後，負債比、金控適足率也全合規，財務能力無虞。

依台新金以2024年底財報估算，加計因合併需發行300億辛種特別股後，負債淨值比是22.5%，合併後擬制的台新金集團資本適足率是119.9%，均合規。

蔡火炎直言，即便如此，金管會仍請台新金出具一份「增資承諾」，一旦新壽清償能力不足時，台新金需負起增資義務，讓新壽清償能力符合法定標準。

審此合併案時，保局依舊是依過往五大原則評估，用的標準和公式都跟以前一樣，並未有特別考量，台新金的財務預測也經向新壽確認，不完全都是以台新金預估。

長年保險局對審核壽險的買家，有一貫的五大原則，1.買家需財務健全、2.具長期增資能力、3.具專業經營能力、4.長期經營承諾，5.保障員工與保戶權益。

外界最關注的是前兩項，買方(指台新金)財務健全與增資能力，甚至曾有財顧報告指出，若採用金管會第二階段ICS預估，新壽接軌後ICS恐有連續八年不及格，蔡火炎說，時點不同做出來的假設也不同，無法這樣比較。

外界也質疑，當初潤泰（8463）入主南山有拿300億元現金做保管，當初台新金買保德信人壽也被要求需有一半現金，這次是否與過往不同？

蔡火炎說，此案不能與南山比較，因當初潤泰集團是非受監理行業，金管會要確保潤泰未來增資能力，保德信要求半數現金，是要維持買方財務穩健，但這次是雙方金控是「換股」合併，與保德信也不同。

銀行局主秘王允中強調，台新金資金來源與財務穩定很重要，例如三年後要贖回辛種特別股，台新金可採盈餘上繳、或對外借錢還債。

王允中說，台新金已承諾維持新壽清償能力，若不足，依金控法需對新壽做增資，維持新壽財務穩健、確保經營穩定。