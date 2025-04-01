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金管會准富豪戶金融資產組合融資 比特幣、NFT止步

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。聯合報系資料照
金管會。聯合報系資料照

金管會准許富豪戶得以整體「金融資產」組合為擔保向銀行借錢，這金融資產包括甚麼？金管會副主委莊琇媛說，金融資產以股債、基金、保單、結構型商品等，需由銀行端確認債權可確保的擔保範圍。

那麼，比特幣、NFT算是金融資產嗎？莊琇媛坦言，這不太容易，「若銀行要納入希望能來徵詢金管會」，畢竟比特幣需要確認價值和穩定，就銀行債權來說很難確保，意味比特幣或NFT初期恐難納入擔保範圍內。

莊琇媛說，如國外融資擔保還包括藝術品、酒、骨董等，但就國內來看，這很難鑑價，因此很難列入金融資產範圍內。

就國外來說，融資擔保是銀行透過資產組合範圍，去評估借給大戶多少錢，大戶可透過槓桿讓獲利性變大，一般這類融資擔保是2~6%借款利率。

至於誰喜歡做擔保融資？莊琇媛認為，銀行要接受這類擔保品，意味著擔保品價值不能變化太大，客戶端則希望藉此賺取穩定報酬，例如拿保單變現再做投資者。

據金管會調查，金融資產組合融資（Lombard Lending）在國外私人銀行非常盛行，是以大戶整個資產池為範疇做融資，但金管會會要求銀行需對客戶做授信評估和說明風險控管。

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