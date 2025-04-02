智慧經營／群益期貨董事長賈中道 布局海外 專業取勝

2024年底，台股指數創高，造成期貨商品的保證金不斷調高，期貨商的資本適足率呈現不足，必須增資。群益期貨（6024）今年辦理了15年來的第四次現金增資，滿足持續增長的客戶交易需求。對具資訊科技專長的群益期貨董事長賈中道而言，這是營運須加速成長的挑戰，也是迎向更恢宏寬廣市場及AI時代的企業改造契機。

賈中道的專長在資訊科技，但自小隨著母親做生意，對於業務及銷售，有具創意的擘劃，2010年擔任群益期貨總經理時，推動「大AE計畫」，讓業務同仁自行找夥伴養團隊衝刺業績，由公司負擔部分的薪資。

內部創業 擴大業務團隊

這種內部創業的模式，擴大了業務團隊，在群益期貨內培養堅實的業務Team，再結合自行開發、具先進功能的電子交易系統，不但業務人才不容易被外界挖角，業務也隨著團隊壯大而逐步墊高。對業務人才的養成方面，除了設法縮短養成期之外，也具有培養的耐心。

以團隊中幾位業務高手為例，即使剛入行前半年業績並不好，但是主管發現其工作態度及潛能好，縱使須歷練一年，也會耐心培養，待其學到訣竅後，就一舉成為拔尖業務長才。

國內證券期貨的競爭向來激烈，國內期貨業低手續費時代已然到來，群益期貨早已部署準備迎接新的挑戰。其中，海外期貨一直是群益期貨的強項，交易量與市占率在國內期貨商中坐二望一，但賈中道認為並不足恃，需要再加強海外布局，讓公司營收的層面更廣，才能有穩固的獲利。

群益期貨現階段也評估海外設點的可行性，但「分點未設，業務先行」，目前已與新加坡及馬來西亞期貨商合作，提供資訊系統進行全球海外期貨商品交易，也深耕顧問服務，擴大資產管理帶來的收入。

賈中道指出，朝向國際化需要建立全球營運架構，群益期貨已延攬不同國家地區的菁英，協助參與系統開發、服務不同客群。未來將朝資訊系統、交易結算及風險控管在適當地點集中化服務，在海外設立據點就可以輕量化經營，大幅度降低發展成本，提升效率。面對海外市場，群益期貨以糧草先行、大軍後至的模式，獲利為先，穩健發展。

廣伸觸角 全球開疆闢土

「專業優質的服務，是群益期貨開疆闢土的利器」，持續培訓業務同仁精熟各類商品，以專業取得客戶信賴，並運用AI數據模型，研發出不同交易策略，提供多元客戶使用，增加客戶獲利的機會等，都是群益期貨持續為客戶努力的現在進行式。

群益期貨在國內期貨業的資本額為第三大，國內期貨市占率排第三，獲利位居第二；賈中道2010年擔任總經理時，公司的稅前盈餘是2億餘元，2024年已接近15億元；群益期貨股價十年前每股約20元，今年曾達62元，每年配息率也都在5％以上。

賈中道表示，群益期貨經營理念是「遵法最高、獲利第一、市占第二」，營運重點仍是朝更大幅獲利為主要目標，要對所有股東交代。

今年資本提升後，有些重要業務才能進行，在現金增資後，群益期貨保留一點盈餘，沒有將去年獲利全數配息。以今年的現金增資價52.8元，配息2.83元，殖利率仍有5.36％，落實用獲利來回報股東的承諾。