永豐銀獲准申設雪梨分行 業務聚焦商用不動產

永豐銀行1日獲金融監督管理委員會同意，可向澳洲主管機關申請設立雪梨分行。

永豐銀行表示，澳洲為台灣前10大貿易夥伴且為新南向政策重點國家，台廠亦伴隨全球供應鍊調整轉進，於澳洲新設雪梨分行除提供既有客戶金融服務外，亦有助旗下拓展亞太市場；業務面聚焦推廣再生能源產業發展、商用不動產轉型與在地法金等，以帶動生息資產多元化並強化風險管理，亦妥善扮演綠色及跨境金融服務角色。除澳洲外，現於美國、越南、香港及澳門等地設有海外據點，並轉投資永豐銀行（中國）及柬埔寨Amret Plc.。