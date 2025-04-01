「新新併」子公司整合 證券及投信將打頭陣

「新新併」在昨日正式獲金管會核准通過，台新金控總經理林維俊與新光金控總經理陳恩光今日雙雙出面回應媒體對新新併後續規畫的提問，其中下半年將是子公司整併的重頭戲，林維俊指出，基於IT系統複雜度和IFRS接軌的考量，證券及投信會先行，其次是銀行，保險則會2026年底再行整併。

林維俊對於金控合併之後接下來的子公司整合指出，將以服務不中斷為最重要前提，因此IT系統是關鍵，其中以銀行的系統最為複雜，因此，銀行要12個月才能整併好，證券及投信的系統較不複雜，因此整併時程將早於銀行，至於人壽則是2026年底進入IFRS17再來整併，會是最後完成合併的子公司。

台新金併新光金去年所提出的換股配發率，普通股和辛種特別股的換股比例0.672普通股，及0.175特別股，由於新新併激勵新光金股價，新光金總經理陳恩光指出，倘若以今日二家金控的股價換算，溢價率在7%以上。

新新併目前已確定合併基準日訂在7月24日，對於今年的股利配發，林維俊重申，以台新金去年的每股EPS 1.39元來看，有為新的台新新光金控配出每股1元以上的實力，他也強調，比起股利本身，現金殖利率的競爭力更是重點。

根據目前台新金規畫的股利配發時程，由於台新併新光的合併基準日訂在7月24日，7月24日當天新光金股票就會下市，因此，今年的普通股利會延後至8、9月發，關於新光金先前發的甲特、乙特的特別股利則提前在7月就會先拿到，另外，二家金控將同步定於6月23日召開股東會。

對於媒體提問新光金因旗下新壽使前二個月呈虧損，林維俊則回應，新光金前二個月的虧損狀況原本已在預期中。陳恩光也說，由於新光金去年已採取外價準備金的新制，這和舊制不同之處在於，舊制是買傳統避險工具，但很貴，但新制會從獲利中提列至準備池，目前已有500億在帳上，可因應之後新台幣升值2元的衝擊。

對於未來新的台新新光金控組織架構的調整，林維俊說，在金控合併之後，銀行、保險與證券都會名列前茅，不再像以前台新金偏銀行，新光金偏人壽，所以已委請顧問公司研議台新新光金未來的組織架構，會據顧問公司建議來調整未來新的金控公司管理架構。他表示，大多數的高階主管都會先擔任副總，再來看組織架構如何調整作進一步的安排。

對於未來特別股的贖回資金，林維俊說，台新金控有220億元現金在帳上，7月24日起算之後三年內贖回，加上子公司股利的上繳，這些資金台新新光金將會用來增資、或配發普通股股利，以及贖回特別股，另外，也將搭配部分的舉債，目前資金來源無虞。

關於台新新光金最新的前十大股東名單，銀行局今日在記者會上證實，前三大自然人股東依序將為台新金董事長吳東亮、新光金創辦人吳東進，以及台新金董事長夫人彭雪芬，至於前十大股東的試算結果，林維俊則回應，先前已有報送主管機關，二家金控合併之後，會在明年6月出爐的年報揭露。