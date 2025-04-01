證交所攜永豐金證券 邀四家公司舉辦「Touch Taiwan系列展」

臺灣證券交易所攜手永豐金證券舉辦「Touch Taiwan系列展」主題式業績發表會，邀請志聖（2467）、錼創科技-KY創（6854）、蔚華科（3055）及帆宣（6196）等四家公司，分享近期財務業務情形，產業最新動態與發展，展現競爭優勢，並提升資訊透明度。

「Touch Taiwan」系列展結合智慧顯示、智慧製造及電子生產設備等三展，今年4月16日至18日假南港展覽館一館舉辦，會中廠商雲集，為臺灣每年度的重要展會。

為使投資人可於觀展期間就近參與公司業績發表會，證交所假南港展覽館一館500會議室舉行主題式業績發表會，希望能讓關注相關產業之投資人，除可於展場瞭解各廠商資訊外，亦可就近於展館中參與公司的業績發表，近一步了解財務業務發展。

證交所表示，提升上市公司財務、業務資訊透明度，並新增投資人獲取企業訊息管道，持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法說會。

自2023年起上市公司每年須擇一場次就受邀參加法說會申報會議影音資訊，且於申報上傳的中英文簡報檔中詳實說明會議簡報的相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

本次主題式業績發表會及產業講座相關詳細資訊，請至證交所網站「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息。

本次活動開放現場參與，現場每場次限50人，自即日起開始報名，無法到場之投資人可於會後透過本公司WebPro影音傳播網收看影音。