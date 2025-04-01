證交所形式審閱結果出爐 這幾檔處置措施7日上路

臺灣證券交易所經形式審閱上市公司去年財報後，1日公告福懋油（1225）停止交易、中福（1435）打入全額交割、虹光（2380）併案列為全額交割併採分盤競價，相關處置措施自4月7日起上路。

此外，同泰（3321）、台揚（2314）、麗嬰房（2911）等三檔已自3月18日起提前執行處置措施，誠研（3494）亦於3月31日起執行處置措施。

證交所表示，福懋油未依法令期限公告申報去年財報，符合證交所營業細則第50條第1項第1款規定情事，相關上市有價證券停止買賣。

中福最近期公告申報財報經會計師出具保留意見的查核報告，符合證交所營業細則第49條第1項第3款規定情事，相關上市有價證券打入全額交割。

虹光最近一期公告申報的財報顯示淨值仍低於財務報告所列示股本十分之三，且經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核報告，符合證交所營業細則第49條第1項第1款、第3款及49條之2第1項第4款情事，相關上市有價證券併案列為全額交割併採行分盤集合競價交易方式。