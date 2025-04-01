推動證券商導入金融零信任 證交所教戰

臺灣證券交易所日前舉辦「推動證券商導入金融零信任說明會-概論」說明會，主要針對證券商相關人員闡述「零信任架構的背景與核心概念」、「高風險、低衝擊場域的優先導入策略」、「實作案例與持續評估」三大主題。

在「零信任架構的背景與核心概念」方面，證交所表示，國際上零信任架構正成為越來越多國家和企業的安全標準，包括美國、新加坡、日本等各國先後訂定出方針。

臺灣因應國際資安政策，參考NIST SP 800、CISA零信任成熟度模型及國家資通安全發展方案等制定出「金融業導入零信任架構參考指引」，無論國外或國內發布的這些政策，此趨勢顯示出零信任架構在全球範圍內的廣泛認可，並預示未來會成為網絡安全的主流標準。

針對「高風險、低衝擊場域的優先導入策略」，在高風險、低衝擊場域導入零信任架構時，應優先考慮的策略，包括：一、識別對業務運營至關重要的資產和數據，確保這些資源受到嚴格的安全控制；二、從低衝擊區域開始，逐步推行零信任政策。

三、實施強身分驗證和動態訪問控制；四、建立全面的監控機制，定期檢查和調整安全策略，防範潛在威脅。

至於「實作案例與持續評估」則分享數家具體實作零信任的金融機構案例，包括如何進行場域及系統選擇，並點出風險導向點方法的步驟，以此金融機構實務案例，供金融同業交流研討最佳實務，帶動持續深化及擴散。

證交所指出，這次說明會旨在鼓勵證券市場證券業者零信任導入過程中，應考量優先部署的政策，以減少安全威脅並降低業務影響，對導入系統持續評估，確保安全控制措施的有效性和適應性，隨著科技的進步，宜積極探索與應用此策略，確保業務的持續安全性。