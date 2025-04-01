金融零信任說明會 三重點

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所日前舉辦「推動證券商導入金融零信任說明會-概論」說明會，針對證券商相關人員闡述「零信任架構的背景與核心概念」、「高風險、低衝擊場域的優先導入策略」、「實作案例與持續評估」三大主題，對「高風險、低衝擊場域的優先導入策略」著重識別對業務運營重要資產和數據等三策略。

台灣因應國際資安政策，參考NIST SP 800、CISA零信任成熟度模型及國家資通安全發展方案等制定出「金融業導入零信任架構參考指引」，無論國外或國內發布的這些政策，此趨勢顯示出零信任架構在全球範圍內的廣泛認可，並預示未來會成為網絡安全的主流標準。

針對「高風險、低衝擊場域的優先導入策略」，在高風險、低衝擊場域導入零信任架構時，應優先考慮的策略，包括：一、識別對業務運營至關重要的資產和數據，確保這些資源受到嚴格的安全控制；二、從低衝擊區域開始，逐步推行零信任政策。三、實施強身分驗證和動態訪問控制；四、建立全面的監控機制，定期檢查和調整安全策略，防範潛在威脅。

至於「實作案例與持續評估」則分享數家具體實作零信任的金融機構案例，包括如何進行場域及系統選擇，並點出風險導向點方法的步驟，以供金融同業交流研討最佳實務，帶動持續深化及擴散。

證券商 資安 金融業

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