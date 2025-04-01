賴總統提創新創業雨林計劃 盼五年創造兩萬個就業機會

賴總統1日表示，創新創業雨林計劃，預計在2024年起五年內，創造兩萬個新創就業機會，也希望未來每年投資金額達到1500億元。2024年國內金融機構，國內金融機構所收受的國內存款總額達61兆8,903億元，相較於2023年，增加3兆2,249億元。2024年底全體保險業資產總額高達37兆4,313億元。金管會正在推「亞太資產管理中心」，未來也考量在公共建設，如何跟民間企業結合在一起，讓國家更進步更繁榮更發展。

賴總統表示，他上任以後，提出「五大信賴產業」，這是為因應當前全球地緣政治變化，再加上全球智慧化時代已經來臨，以及台灣這幾十年來產業的優勢，這三個面向，因此提出五大信賴產業，這包括半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代、通訊等。政府如何去支持「5+2產業創新」、如何推動「六大核心戰略產業」，以及如何加強五大信賴產業，無非是透過人才培育、稅賦減免、融資獎勵，單一窗口、跟國際接軌等等。前總統蔡英文任內、在行政院長任內，我們也提出「投資台灣三大行動方案」。當時已經看到地緣政治已經開始在變化，必須要改變台灣的投資環境，同時政府要提出鼓勵投資台灣的方案，來歡迎台商回到台灣。

賴總統說，投資台灣三大行動方案，從2018年到今天，總投資金額有兩兆5,389億元，可以創造就業有16萬1,267人。三大投資台灣已經要延到2027年，預計可以再帶動六千億新台幣的投資，再多增加四萬個就業機會。我要利用這個機會感謝大家的支持。他個人是非常重視新創產業，大家應該都很清楚，早期父執輩、祖父輩，他們帶著007手提箱到世界各地去爭取訂單，他們也是在創業。

賴總統表示，每一代人都有創新思維，如何讓創新轉為創業，帶動台灣經濟的發展，這樣台灣經濟才有可能生生不息。個人是非常重視創新產業，也在擔任行政院長的時候，也特別提出優化新創環境的行動方案，就是希望能夠打造創新創業雨林生態系。有幾個做法：第一，設立國家品牌，就是Startup Island Taiwan拓展國際市場，跟新創業一起合作，一起到國外去參展，或是在台灣辦展，就是要打響台灣名號，Team TAIWAN。另外，法規制度很重要，修改企業併購法、公司法、產業創新條例等，讓新創產業籌資能夠更多元，也積極鼓勵天使投資新創，讓新創可以找到資金。

在推動新創租稅減免方面，賴總統表示，個人投資新稅，年收入綜合所得稅，可以有三百萬的額度來投資個人新創是不必課稅。如果是天使基金投資新創，還有租稅的優惠。另外，有制度、有租稅優惠，要幫他找地點。第一，在林口設立新創園區，也有亞灣新創園區，總共吸引超過40個國內外加速器，以及1500家新創產業進駐，也積極延攬國際新創人才到台灣來，發給他就業金卡。根據國外人才延攬及僱用法，發給國外優秀人才就業金卡，讓他們可以在台灣找工作、轉換工作，讓他們親人可以來台灣依親一年，另外他們也可以稅賦減免。所得在三百萬以上的收入，稅負可以減半，前三百萬是跟其他一樣。

另外，賴總統說，目前也在推動青創貸款、利息補貼，已經協助11.2萬件，協助新創公司取得935億元貸款額度。另外，行政院國發會也創立50億元天使資金，來投資新創，讓他們早期就可以得到資金，已經有282家新創、金額超過39億元，帶動投資161億元。自2016年至今，在政府與民間共同努力下，台灣新創家數，由3,157家倍數成長到超過9,600家，整體獲投金額也由8.5億美元，大幅增加到27.9億美元。裡面一定會有獨角獸，有些也已經是獨角獸，只是沒有公布而已，更多是有螞蟻雄兵。台灣經濟要能夠升級轉型成功，螞蟻雄兵是很重要的步驟。如果再一次盤點，為未來設定一個方向，創新創業雨林計劃，預計在2024年起五年內，創造兩萬個新創就業機會，也希望未來每年投資金額達到1500億元。其中，2021年就有通過「台灣創新板」。2025二月份到今天，又有19家登錄創新板，可以在市場上取得資金。

賴總統表示，去年經濟成長率4.59%，亞洲四小龍台灣排名第一名。我們不僅僅是亞洲四小龍第一名，還贏過日本，日本去年比較辛苦，百分之0.1，也贏過美國2.8%、贏過歐盟0.9％。台灣就業情形，目前失業率是3.38%，創下24年來新低。前總統馬英九他第一次選總統，有一個經濟發展目標「633」，經濟成長率百分之六，國民平均所得美金三萬元以上、失業率當時是百分之五到百分之六，他希望降到百分之三，這個目標在蔡英文總統八年之內已經完成「633」的目標。

另外，賴總統也很感謝企業界平均調薪幅度高於前年，有超過九成企業，計畫在今年（2025）再來調薪，創下八年來新高。經濟有進步、企業有獲利，會成為善的循環，讓台灣經濟活力越來越強，也讓社會越來越安定、蓬勃發展。2019年，政府也推出惠民減稅措施。民眾單身大概44萬六年收入都不必繳稅，我們也連續第九年調升基本工資。現在是28590塊元/月。台灣的GDP已從2016年的17.5兆元，大幅成長為2024年的25.47兆元，台灣經濟體已經是世界排名全球第21大經濟體。台灣上市櫃公司自2021年以來，每年上市櫃公司都獲利近3兆到4兆元，2024年全年獲利更達4.05兆元，可望創下史上次高，今年2025年預計可衝上4.5兆元，創下歷史新高，恭喜各位，為你們加油。

賴總統更提到，2024年國內金融機構，國內金融機構所收受的國內存款總額達61兆8,903億元，相較於2023年，增加3兆2,249億元。2024年底全體保險業資產總額高達37兆4,313億元。政府有新的責任，要把這些錢、這些財富找投資去處。所以金管會有推「亞太資產管理中心」，未來我們也考量在公共建設，如何跟民間企業結合在一起，讓國家更進步更繁榮更發展。