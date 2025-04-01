2家虛擬資產服務商業者未申請登記 即日起禁止提供業務

據金管會最新統計，有2家虛擬資產服務商（VASP）未能在3月底期限內，向金管會完成申請登記，因此即日起禁止再承作VASP業務。這兩家業者是潤通數位創新（原名是王牌數位創新）、夏和公司。

證期局主秘尚光琪說，因向金管會申請登記，需要準備申請書件，這兩家最後都無法遞件，依規定，即日起禁止再做VASP業務否有刑責。

金管會已發函公司要求注意客戶權益保障、確保客戶資產完整，要求這兩家業者需在文到日起三天後，需向VASP公會函報對客戶的清退計畫。

目前有23家已完成洗錢防制法遵聲明的VASP業者，扣除兩家未能在3月底期限內完成申請「登記」，其餘21家都已向金管會完成申請登記。

另外，還有7家VASP是新進者，已向金管會申請登記，也就是說，目前已登記者有28家，金管會將在9月底完成審核。