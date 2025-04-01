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台新新光合併基準日出爐 雙方董事長議訂7月24日

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
金管會昨天宣布同意台新金與新光金合併案。圖為台新金董事長吳東亮（左）與新光金董事長魏寶生（右）去年八月宣布合併計畫。本報資料照片
金管會昨天宣布同意台新金與新光金合併案。圖為台新金董事長吳東亮（左）與新光金董事長魏寶生（右）去年八月宣布合併計畫。本報資料照片

台新金（2887）與新光金（2888）於3月31日獲得金管會核准台新金控吸收合併新光金控，此案為台灣首宗金融控股公司合意併購案。而台新金與新光金1日分別發布重訊公告，經雙方董事長共同議訂合併基準日為7月24日。

台新金與新光金發布重訊指出，公司擬以換股方式合併，雙方已分別於2024年10月9日召開股東臨時會通過合併案和合併契約，並業奉金融監督管理委員會2025年3月31日金管銀控字第11401336542號函核准及公平交易委員會114年1月9日公服字第1141260020號函決議不禁止結合在案。

本次合併對價，以新光金1股普通股換發台新金控普通股0.6720股及辛種特別股0.175股、按1股新光金甲種特別股換1股台新金控庚種特別股之比例轉換為台新金控之庚一種特別股及按1股新光金乙種特別股換1股台新金控庚種特別股之比例轉換為台新金控之庚二種特別股。

經雙方董事長共同議訂合併基準日為2025年7月24日。如後續有變更合併基準日之必要時，雙方董事會業已授權由雙方董事長或其指定之人協調變更之，並辦理後續公告。

另，台新金控與新光金控將於6月23日，分別召開股東常會。

台新金控 新光金控

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