新新併獲准！台新金董座吳東亮笑開懷：這當然是好事情

金管會3月31日宣布核准台新金（2887）合併新光金（2888）。雙方合併後，台新金是存續公司，新光金為消滅公司，並從合併基準日起更名為「台新新光金控」。台新金控董事長吳東亮1日出席活動，笑容滿面，並表示「這當然是好事情！」

台新金控董事長吳東亮1日出席青年工商團體聯誼餐會活動，面對媒體提問新新併獲准感想，他笑容燦爛，但也低調不願多作回應，只表示「這當然是好事情！」關於合併案相關細節之後會由總經理向外界說明，隨後吳東亮進入會場後也不停的向大家說：「真的謝謝！辛苦大家了！」

而吳東亮今早也發出員工信給全體的員工鼓勵軍心，並期盼新金控邁向更宏大的發展願景，並成為台灣第四大金融控股公司。

吳東亮表示，「這次合併之所以能夠順利推進，實有賴於台新全體員工的卓越表現讓市場肯定、股東滿意。這不僅是兩家公司的結合，更是我們共同成就未來的關鍵時刻，每一位同仁都是台新金控最重要的夥伴。同時，這次合併不只是台新與新光發展的重要一步，也為台灣金融業的未來開啟新的可能，開創台灣金融業新典範」。

最後吳東亮提到，「接下來的合併工作仍有許多挑戰有待我們去克服，需要大家同心協力一起完成，期盼攜手前進、共同努力迎向更輝煌的未來」。