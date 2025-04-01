國銀南向布局 金管會同意永豐銀設雪梨分行

國銀積極插旗南向國家，金管會今天指出，同意永豐銀向澳洲主管機關申請設立雪梨分行。金管會統計，目前已有9家國銀在澳洲設有分行，3家銀行設有代表人辦事處。

金管會銀行局主秘王允中今天在例行記者會指出，永豐銀考量澳洲為新南向國家之一，是連接東南亞、南亞和太平洋島嶼的重要樞紐，且金融市場發展穩健。為掌握產業鏈移轉商機，永豐銀評估後擬先於澳洲設立營業據點，除提供既有客戶南向的金融服務外，同時逐步拓展亞太地區巿場。

截至2024年12月底止，永豐銀已設有中國地區子行，洛杉磯、香港、澳門、胡志明市等4家分行，以及越南1家代表人辦事處。

金管會表示，目前國銀於澳洲已設有分支機構計有台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀、兆豐銀、中小企銀、玉山銀、台新銀等9家國銀，於當地設有14家分行；中信銀、王道銀、北富銀等3家銀行於雪梨各設有1家代表人辦事處。