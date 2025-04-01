大亞集團攜手玉山銀行及金屬中心 簽署永續合作意向書

大亞集團今日與玉山銀行及財團法人金屬工業研究發展中心合作，共同簽署永續合作意向書。本次合作著重於實現永續供應鏈政策，推動供應商揭露電線電纜原物料的碳足跡；不僅為金融業與產業界整合專業的創新模式，更象徵三方攜手推動ESG，共同展現打造家園永續美好的決心。

玉山金控連續多年入選道瓊永續指數，展現其在ESG方面的表現。玉山銀行將發揮永續金融的影響力，聯合金屬中心是台灣金屬產業的權威，提供創新服務，透過「以大帶小」策略，藉由大廠推動其供應鏈業者落實碳排放管理，協助大亞電線電纜推動永續供應鏈政策，針對碳排放占比較高的供應商，進行產品碳足跡盤查與查證，期望能有效降低範疇三排放量及電線電纜產品的碳足跡，加速產業鏈的綠色轉型。

大亞集團董事長沈尚弘表示，大亞秉持「早一步做好，自然就好」的精神，早在多年前就將ESG納入企業經營的核心願景，成為集團發展的第三個E，相信透過與玉山銀行及金屬中心合作，不僅能提升上下游的競爭力，更能為台灣的永續發展做出具體貢獻，打造更具韌性的產業生態系。

為有效減少電線電纜碳足跡與範疇三排放，大亞集團積極與供應鏈業者展開深度合作，攜手合金達企業有限公司推動廢銅回收再利用將製程產出之廢電纜委託合金達剝線處理成廢銅線，並由子公司大展電線電纜進行回爐加工後再投入電纜製程，此舉不僅能將廢棄物再利用，更預期能減少電線電纜碳足跡5.7∼6.9%，實現低碳永續。

大亞集團於2023年報告書中展現供應鏈管理的決心與成果。截至2023年，已完成對97%關鍵供應商的ESG風險評估，並將ESG納入採購規範及供應商行為準則。