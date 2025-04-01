迎超高齡社會！安聯人壽新推美元利變險 滙豐銀獨家開賣

美國聯準會（Fed）去年9月宣布利率調降2碼，美國恐進入降息循環，安聯人壽建議民眾選擇較為穩健的保障型商品「增強保障」及「轉嫁風險」，在準備退休規劃的同時兼顧風險保障，是資產傳承的關鍵。安聯人壽看準這波尋求兼顧保障與外幣資產配置的需求，以保障優先，推出全新商品「安聯人壽美利滿滿外幣利率變動型終身壽險(定額給付型)」，結合高倍數壽險保障，人生守護更周全，同時可享受宣告利率機制所帶來的市場參與增值機會。

2025超高齡社會來臨，國發會報告指出，台灣 2025 年已步入超高齡社會，每五人中將有一位為 65 歲以上人口，同時，台灣民眾平均壽命也已達80.2歲。因應此趨勢，安聯人壽與滙豐銀行強強聯手推出「安聯人壽美利滿滿外幣利率變動型終身壽險(定額給付型)」，協助民眾在長壽時代有效應對財富傳承與健康保障雙重挑戰。「安聯人壽美利滿滿外幣利率變動型終身壽險(定額給付型)」，在壽險保障之外提供了許多彈性，保戶透過宣告利率機制可適度參與市場，每年又有機會獲得額外增值回饋金，達到提高保障、累積資產的兩大目標，讓客戶可依不同人生階段對應的需求做選擇，滿足遺族照護、退休規畫等多元需求。

「安聯人壽美利滿滿外幣利率變動型終身壽險(定額給付型)」為多重功能保險商品，幫助國人超前部署做好美元資產配置、財富傳承，與壽險保障，商品共具四項特色：特色一，輕鬆樂享終身壽險保障，保障滿盈：透過壽險保障倍數可以為下一代預留稅源，傳承更周延。以40歲男性投保繳費3年期，基本保額100萬美元為例，每年保費約110,592美元（含自動轉帳折減1.0％及高保額件折減3.0％後），假設宣告利率每年皆為4.2％，且增值回饋金選擇「購買增額繳清保險基本金額」方式，則身故保障於第3年即可達總繳保險費的3倍，保障期間最高可達總繳保險費的6倍以上，並搭配「身故保險金分期定額給付」約定，由保險公司按約定給付受益人，延續財富傳承的溫馨及關懷。

特色二，美元收付，資產幣別多樣化，滿足多元配置：美元做為世界交易最頻繁、最具流通性貨幣，透過美元商品進行資產配置較其他貨幣投資穩定、風險較低，並具有避險功能。

特色三，具增值回饋金機制：透過宣告利率機制可適度參與市場，當宣告利率大於本商品預定利率時，保戶可享有增值回饋金，有機會能增加保障額度，保單屆滿六年後，還可以選擇增購保額或改為現金給付，有助資產累積及資金有效運用，提高財富傳承及保全效果。

特色四，身故或完全失能保險金靈活支付(一次給付/分期給付)，圓滿守護：身故或完全失能保險金可以選擇一次給付或是分期給付，支應指定受益人長期資金來源，給予家人最完善的照顧，做好資產保全。選擇一次給付可以藉此避免未來家人因繳不出高額遺產稅而面臨的財產繼承問題，若是透過分期給付可以讓摯愛家人獲得更完善的傳承規劃，以利資產保全，也可減少家族因資產分配造成的紛爭。