新光金控資安保證 通過 ISO/IEC 27001：2022國際驗證

為應對外部威脅和符合法規要求，確保業務運營的安全和穩定，並提升金融產業的競爭力和經營效率，新光金（2888）近期成功取得英國標準協會（BSI）ISO/IEC 27001：2022認證。於1日舉行授證儀式，由新光金控總經理陳恩光代表接受BSI東北亞區董事總經理蒲樹盛所頒發的ISO/IEC 27001：2022證書，共同見證新光金控持續精進資訊安全管理制度及系統的成果。

ISO/IEC 27001是一套完整的資訊安全管理國際標準，要求企業採取嚴格的安全管理措施，確保資料、系統、設備等資訊資產的機密性、完整性及可用性。2022新版標準不僅更新了技術性要求，還擴展了標準的適用範圍，強化資訊安全管理的整體性和動態性，使企業能夠更靈活地應對新型資安威脅，保持資訊安全管理的有效性。

新光金控持續建置資安管理系統，透過國際標準驗證資安體制的完整性，積極與國際資安制度接軌，子公司新光人壽、新光銀行、元富證券皆已陸續取得資訊安全國際標準ISO27001認證。新光金控於113年起導入並實施ISO/IEC 27001：2022新版標準的資訊安全管理制度，強化資通安全防護能力，以應對新的威脅和風險，展現新光金控暨子公司在打造資安環境方面的努力，再度獲得國際高度肯定與青睞。

新光金控總經理陳恩光表示，隨著全球資訊安全威脅和金融產業面臨的網路攻擊風險日益增加，企業必須採取嚴格的安全管理措施，保護客戶機密資料，積極建立安全的系統環境，以確保各項業務持續穩定、安全運作。此次成功取得ISO/IEC 27001：2022驗證，不僅證明公司資安管理能力符合國際標準，為公司在金融市場的發展提供有力保障。