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證交所於「Touch Taiwan系列展」主題式業績發表會 4月16日隆重登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「Touch Taiwan系列展」主題式業績發表會。臺灣證券交易所／提供
「Touch Taiwan系列展」主題式業績發表會。臺灣證券交易所／提供

臺灣證券交易所與永豐金證券將於4月16日至4月17日共同舉辦「Touch Taiwan系列展」主題式業績發表會，首度將於「Touch Taiwan」展期中，於南港展覽館一館500會議室，邀請志聖（2467）、錼創科技-KY創（6854）、蔚華科（3055）及帆宣（6196）共4家公司，分享近期公司財務業務情形，產業最新動態與發展，展現公司競爭優勢，並提升公司資訊透明度。

「Touch Taiwan」系列展結合智慧顯示、智慧製造及電子生產設備等三展，今年於4月16日至4月18日假南港展覽館一館舉辦，會中廠商雲集，為台灣每年度重要展會。證交所為使投資人可於觀展期間就近參與公司業績發表會，假南港展覽館一館500會議室舉行主題式業績發表會，希望能讓關注相關產業的投資人，除可於展場瞭解各廠商的資訊外，亦可就近於展館中參與公司業績發表，進一步了解公司財務業務發展。

證交所表示，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並新增投資人獲取企業訊息管道，持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，另自2023年起上市公司每年須擇一場次就受邀參加的法人說明會申報會議影音資訊，且於申報上傳的中英文簡報檔中詳實說明會議簡報的相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

這次主題式業績發表會及產業講座相關詳細資訊，請至證交所網站「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息。這次活動開放現場參與，現場每場次限50人，自即日起開始報名（報名網址：https://act.twse.com.tw/R1140328/），無法到場之投資人可於會後透過本公司WebPro影音傳播網(https://webpro.twse.com.tw)收看影音。

證交所

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