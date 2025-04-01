國泰人壽偕警政署165構築安全網 阻詐近1.8億元、成效壽險業第一

金融保險詐騙手法層出不窮，金融機構成重要防線關卡。國泰人壽近兩年成功阻詐總金額高達近1.8億元，防詐成果卓著，為壽險業第一。國泰人壽觀察，50歲至69歲民眾為主要受害對象，其中以「假投資詐騙」占6成最為常見，另有網路交友之感情詐騙、冒充假檢警的詐騙型態，提醒民眾提高警覺。國泰人壽作為守護全台800萬客戶的安全守門員，特別打造「受詐監測模型」，當民眾臨櫃申請服務時，客服人員可同步查看客戶的「受詐騙風險」，有助即時攔截潛在詐騙交易，降低客戶受詐；此外，國泰人壽亦是首家主動與內政部警政署交流金融詐騙樣態情資之壽險業者，盼建立雙方緊密合作，建構更完善的阻詐防護網。

國泰人壽近日拜會警政署165反詐騙諮詢專線總部，分享最新金融詐騙手法及樣態趨勢，期透過雙方合作，共同強化阻詐影響力。國泰人壽與內政部警政署刑事警察局預防科為長期「反詐夥伴」，2024年共舉辦158場保戶識詐活動，吸引逾5,200名保戶參與，透過警員實際分享案例，讓保戶了解常見新型詐騙手法外，保戶亦現身說法個人受詐及官司處理的經驗，提醒參與活動的保戶「詐騙危機往往潛伏身邊」，應積極提升資訊察覺及判斷能力，貫徹自身防詐意識，降低受詐騙風險。

國泰人壽長期投入防詐工作，並於今年2月推出「受詐監測模型」，此模型運用數據技術，透過歸納客戶的保單服務歷程，計算出相應「風險值」，由系統成功識別之高風險受詐案例吻合度，可約達8成。當風險值較高的客戶於全台服務據點辦理業務時，客服人員可透過內部系統通知，即時關懷客戶資金用途，透過「主動察覺」與「同理關懷」，有效阻斷前期落入詐騙環節。

國泰人壽表示，近期一位高齡客戶來到服務中心櫃檯申請保單貸款25萬元，用於贖回因投資虛擬貨幣之費用。敏銳的客服人員察覺此狀況與投資詐騙極為相似，並查看系統通知，顯示此客戶可能受詐騙的提醒訊息，便主動關懷，以聊天方式請客戶分享投資管道。經國泰人壽客服人員同步查詢165平台，發現客戶所稱的投資平台已被通報為詐騙案件，在客服人員積極勸說下，客戶同意報警，成功阻詐實績再添一椿。

展望未來，國泰人壽持續透過內部防詐教育宣導，不僅以全台2.3萬名業務團隊力量，經由日常拜訪及服務，將防詐知識即時分享給每位客戶，亦輔以「受詐監測模型」於服務據點櫃檯攔截潛在風險交易，全力守護民眾財產安全，成為客戶最貼心、貼身的防詐後盾，發揮國泰「Better Together共創更好」的品牌精神。