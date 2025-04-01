台股跌深資金加碼債券 國泰投資級債00725B配息出爐

10年美債利率來到約4.2%，相對股市賣壓潮湧現，債市人氣居高不下，國泰投資級公司債基金經理人李育齡分析，上半年股市都還會受到關稅戰影響，投資人提高固收型產品如投資級公司債的資產配置因應。

李育齡指出，川普承諾將於4月2日宣布大規模關稅計畫，且態度轉趨強硬，令市場擔憂政經不確定性，債券成為資金停泊的主要選擇，不過，債券投資不能只看債息高低，包括持債種類、信用評等、違約率，以及配息頻率等，都應列入投資考量，在短期市場避險情緒升溫，投資人應提高風險意識，投等債會是較佳的選擇。

此外，國泰投信1日公告國泰投資級公司債（00725B）3月配息結果，預估每股配息0.636元，1日最新收盤價38.05元，以此計算，單次配息殖利率約為1.67％。

國泰投信ETF研究團隊指出，00725B採每季配息機制，每年於1、4、7、10月除息， 2024年全年度受益人增加9成，為目前全台少數規模突破千億元規模的債券ETF，規模大、股民多，具備較佳流動性。