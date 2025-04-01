40萬股東注意 永豐金股東會紀念品出爐
有40萬股東的永豐金（2890）今年股東常會紀念品出爐，為「金元包(便當盒+包)」。其中，持股未滿1,000股之零股股東，須親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取紀念品。
永豐金股東會訂於5月29日召開，停止股票過戶起訖日期為3月31日至5月29日。想領取股東會紀念品必須在股東會前62日買進。
永豐金2024年稅後純益222.3億元，年成長12.5%，續創歷史新高，每股稅後純益（EPS）1.75元。董事會已決議2024年度盈餘分配案，包括現金股利每股配發0.91元、股票股利0.34元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言