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00936預計4月17日除息 每股維持配息0.03元、配息率約0.2%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台新永續高息中小ETF（00936）預計4月17日進行除息，最後買進日為4月16日，收益分配發放日為5月8日。本次每單位配息金額維持0.03元，以4月1日收盤價14.91元計算，單次配息率約0.20%、年化配息率約2.4%。

00936是市場上唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股ETF，不用擔心ETF換股潮成分股被拋售的問題，另可與其他高股息產品互補，為投資人資產配置的絕佳理財工具，投資人不妨將高息中小型ETF納入投資組合，降低持股的重疊性，達到分散風險效果。

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