台壽進駐台中機場！攜中信產提供北中南機場一站式服務

機場保險版圖台灣第一！台灣人壽1日進駐台中國際機場，成為全台唯一一家北中南機場均有服務據點的保險公司，台灣人壽資深副總經理廖俊禎、副總經理林彥成、中信產險處長賴宏德、台中航空站沈文禧組長等貴賓共同剪綵，歡慶台中機場新櫃開張，即日起至4月10日前於台灣人壽全台機場櫃檯不限金額投保皆可抽好禮。

台中機場為中台灣重要的國際門戶，目前共23條國內外航線、營運國際航線涵蓋12家航空公司，航線及航點都持續拓展中，2024年台中機場總旅客數逾212萬人次。廖俊禎表示，台灣人壽是最早在機場設立據點的保險公司，服務據點包括桃園國際機場一、二航廈與高雄國際機場，台中機場服務據點啟用象徵新的里程碑，成為全台唯一北中南機場都有服務櫃檯的保險公司，相信台灣人壽和中國信託產險公司雙品牌服務，可以提供大家最方便、最有溫度的旅遊保障。

台灣人壽吉祥物台灣阿龍更現身擔任迎賓大使，發送小禮物與民眾同樂，不少龍粉見到阿龍本尊興奮的討抱跟合影，增添歡樂氣氛。為提供客戶最好的服務、最有競爭力的商品，台灣人壽旅遊平安險海外突發疾病急診給付達投保額20%，為業界最高；同時領先同業將南韓海外突發疾病保障提高至150%，更提供旅客在機場櫃檯就可同時加保旅行不便險一站購足保障，全方位守護國人的安全。

為歡慶台中機場服務櫃檯啟用，4月10日前於全台機場台灣人壽服務櫃檯投保，不限投保金額就有機會抽中眼罩、多功能夾鏈袋、攜帶式拖鞋等阿龍系列旅遊小物，讓可愛的台灣阿龍陪您一起放飛好心情，平安趣旅行。