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富邦投信完成與日盛投信合併 首營業日平台運作順暢

聯合報／ 記者陳儷方／即時報導
富邦投信與日盛投信正式完成合併，4月1日為首個營業日。圖／富邦投信提供
富邦投信與日盛投信正式完成合併，4月1日為首個營業日。圖／富邦投信提供

富邦投信1日宣布，與日盛投信正式完成合併，4月1日為合併後第一個營業日，目前各系統平台運行順暢。富邦投信表示，未來將持續發揮合併綜效，持續朝向「成為亞洲一流資產管理公司」的企業願景邁進。

富邦投信董事長黃昭棠表示，雙方合併後將有助於富邦投信擴大投資操作人才庫、優化資本運作效率，並強化業務銷售動能、市場競爭力，提升整體規模經濟，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務。此外，原與日盛投信之間的各項權利義務關係將由富邦投信概括承受，以確保客戶的權益。

富邦投信表示，為了提供客戶良好的服務，有關合併後客戶權益與功能異動等項目，富邦投信在官網建置合併專區，規劃「客戶權益」、「服務據點異動」、「數位平台調整」以及「常見問題」等單元，提供「官方網站教學懶人包」、「交易登入教學懶人包」、「線上交易教學懶人包」與「教學影片」等，讓客戶能清楚了解各項客戶權益及功能異動。

富邦投信也特別提醒，在合併轉換過程中，富邦投信不會主動要求客戶提供帳號及交易密碼等個人資料，請留意不肖人士或詐騙集團藉機行騙。

富邦投信 懶人包 詐騙集團

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