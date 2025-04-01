中華信評報告：台灣銀行業應可應對潛在房市波動

中華信評今天公布「台灣銀行業應可因應房市的潛在波動」報告指出，近來台灣不動產市場需求下滑可能導致銀行未來一至二年的逾期放款增加。不過，中華信評認為，大多數銀行具有良好的資本緩衝空間，得以因應國內房市中等程度的價格波動。

中華信評信用分析師范維華表示：「中華信評針對銀行在房價下跌且逾期放款增加之壓力情境 下的敏感程度進行測試。台灣銀行擁有良好的放款損失準備與財務緩衝空間，即使不動產相關逾期 放款大幅增加，台灣銀行業的資本與獲利水準應仍可免於受到重大衝擊。」

在去年房價迅速攀升、房貸大幅增加後，近月來住宅不動產交易量呈現下滑。儘管目前房價依然在相對高檔，未來幾季亦有可能呈現反轉。

中華信評預期，未來兩年台灣銀行業的房貸成長率將會下修至3%至5%。銀行業者的不動產相關曝險部位(包括房貸、修繕住宅貸款與不動產開發與建築放款)在其總放款中的占比仍維持在約三分之一的水準。

中華信評認為，銀行的核心獲利應可吸收不動產市場波動導致的潛在授信損失。不動產相關放款的損失準備金亦將提供緩衝空間。主管機關要求銀行為房貸與不動產放款提列1.5%的信用損失準備金，高於其他放款1%的一般準備金。相較於2024年6月時房貸放款的90天延滯率僅為0.07%，且自2021年以來一直維持在低水準，前述損失準備金具有允當的緩衝空間。

中華信評在其基本情境假設中認為，未來兩年的房貸逾期放款比將維持在放款總額的0.2%以下，土建融的逾期放款比則將維持在0.5%以下水準。中華信評的壓力情境係針對最高分別為2%及6%的房貸與土建融逾期放款率進行測試。