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富邦投信完成合併日盛 朝亞洲一流資產管理公司邁進

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
金管會核准富邦投信併日盛投信。圖／富邦金控提供
金管會核准富邦投信併日盛投信。圖／富邦金控提供

富邦投信於2025年1月21日獲金管會核准合併日盛投信，並於4月1日正式完成合併日盛投信，合併後首個營業日，目前各系統平台均運行順暢。未來富邦投信將持續發揮合併綜效，持續朝向「成為亞洲一流資產管理公司」企業願景邁進。

富邦投信董事長黃昭棠表示，雙方合併後將有助於富邦投信擴大投資操作人才庫、優化資本運作效率，並強化業務銷售動能、市場競爭力，提升整體規模經濟，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務。此外，原與日盛投信之間的各項權利義務關係將由富邦投信概括承受，以確保客戶的權益。

富邦投信與日盛投信於4月1日正式合併，並於3月31日晚間完成系統轉換作業，合併後首個營業日，各系統平台均運行順暢。黃昭棠同時感謝主管機關指導、全體同仁通力合作及客戶的支持，讓本次合併能圓滿完成。

為了提供客戶良好的服務，有關合併後客戶權益與功能異動等項目，富邦投信官網特別建置合併專區，規劃「客戶權益」、「服務據點異動」、「數位平台調整」以及「常見問題」等單元，提供「官方網站教學懶人包」、「交易登入教學懶人包」、「線上交易教學懶人包」與「教學影片」等，讓客戶能清楚了解各項客戶權益及功能異動。

富邦投信也特別提醒，在合併轉換過程中，富邦投信不會主動要求客戶提供帳號及交易密碼等個人資料，請留意不肖人士或詐騙集團藉機行騙。若有任何問題亦可撥打客服電話0800-070-388，富邦投信全體同仁將竭誠為客戶服務。相關更多合併資訊，請參閱富邦投信「投信合併專區」（https://www.fubon.com/asset-management/ph/merger/index.html）。

富邦投信 懶人包

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