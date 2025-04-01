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遠東商銀新莊分行改裝開幕 用音樂重塑銀行溫度

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
遠東商銀第3家「樂樂ㄩㄝˋ」特色分行，透過樂樂知音饗宴、元宇宙體驗區、數位專區、多國語言友善服務等多元金融體驗，走入鄰里、走近客戶生活。圖/遠東商銀提供
遠東商銀第3家「樂樂ㄩㄝˋ」特色分行，透過樂樂知音饗宴、元宇宙體驗區、數位專區、多國語言友善服務等多元金融體驗，走入鄰里、走近客戶生活。圖/遠東商銀提供

遠東商銀（2845）新莊分行日前舊址新遷，以「遠銀十樂」品牌之一的「樂樂(ㄩㄝˋ)」為主題全新改裝開幕，希望重塑一個充滿音樂國度與藝術氛圍的金融空間，為新莊地區的客戶帶來全新的銀行體驗。

新莊分行以鋼琴和小提琴，演奏臺灣經典名曲高山青及迪士尼組曲等音樂揭開序幕，與客戶一起穿越時空，沉浸於奇幻的音樂世界裡輕鬆搖擺。

遠東商銀總經理周添財表示，遠東商銀期望藉由音樂拉近與民眾的距離，透過連續7年贊助「Taiwan Connection」偏鄉音樂人才培育計劃，讓音樂融入生活，致力於將音樂帶入偏鄉，培養年輕的音樂家。

近年來遠東商銀積極以「十樂主題」推動分行轉型，新莊分行正是遠東商銀第三家「樂樂」主題的特色分行，也是「樂樂」精神的一種延伸。

新莊樂樂特色分行新遷距原址復興路一段路程不遠的幸福路688號，踏入分行1樓隨處可見「樂樂」元素的音符設計，櫃檯前特設「元宇宙專區」讓客戶隨時體驗十樂元宇宙空間。

登上2樓理財專區，映入眼簾的是一座白色三角鋼琴，搭配明亮的「樂活沙龍」空間與特色「十樂主體牆」，讓客戶辦理金融業務的同時，也可品嚐一杯香醇咖啡，倚靠在沙發上聽著輕柔樂聲，漫步在演奏家長廊，賞析VIP室專屬的「十樂畫作」，猶如來到溫暖的藝廊，卻享受悠揚的理財氛圍。

遠東商銀以「遠銀十樂 與您同樂」的核心價值努力前行，打造兼具溫度與創意的分行空間，實踐品牌精神的態度與執行力；無論是辦理業務、參與音樂活動，或者單純享受一杯咖啡和沉浸在悠揚的琴聲，期待與客戶在新莊「樂樂」特色分行相遇，遠東商銀誠摯邀請您親臨幸福路688號，一起在幸福路上感受音樂與金融結合的獨特魅力。

偏鄉 元宇宙 遠東商銀

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