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海外突發疾病理賠前三大 兆豐統計流感、腸胃炎、泌尿道疾病

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
根據兆豐保險統計，去年國外旅行綜合保險的海外突發疾病前三大理賠項目分別為流行性感冒、腸胃炎、尿道及泌尿道疾患。圖/兆豐保險提供
根據兆豐保險統計，去年國外旅行綜合保險的海外突發疾病前三大理賠項目分別為流行性感冒、腸胃炎、尿道及泌尿道疾患。圖/兆豐保險提供

春季為國人旅遊日本的旺季，但是春季氣候多變也是流行性型感冒好發的季節，根據兆豐保險統計，2024年國外旅行綜合保險的海外突發疾病前三大理賠項目分別為：流行性型感冒、腸胃炎、尿道及泌尿道疾患，為避免海外就醫傷荷包，兆豐保險建議，出發前記得投保國外旅綜險，為自己建構完整的保障防護網。

出國旅遊如果碰上身體不適需要就醫，除了人生地不熟增加就醫難度外，國外所費不貲的醫療費用也是一個負擔，雖然全民健康保險可提供海外就醫自墊費用核退制度，但僅限於「不可預期且必須立刻就醫查明原因」的緊急傷病才能申請，換言之如果是感冒就醫，可能無法申請健保核退。

兆豐國外旅行綜合保險承保項目涵蓋海外突發疾病醫療健康保險，其中海外突發疾病住院醫療保險金最高可達新台幣150萬元，門診醫療保險金最高1.5萬元、急診醫療保險金最高1.5萬元。

兆豐保險表示，投保兆豐國外旅行綜合保險，除了可享有海外突發疾病、傷害醫療、身故失能等保障，當保戶在國外因身體不適需要醫療協助時，也可撥打保單上提供的SOS緊急救援服務專線，在完成相關資料確認後國際SOS會針對保戶需求提供醫療相關服務，包含：旅遊保健電話諮詢服務、醫療服務機構推薦、安排住院、醫療轉送、醫療翻譯、代轉醫療費用、緊急轉送回國等。

兆豐保險表示，出遊者最晚可在出發前1小時透過線上完成投保，不僅可享網路投保優惠，自4月1日起到6月30日止，投保指定險種且每單保費滿888（含）元以上者，憑保單號即可參加「春夏豐狂保」抽獎活動，有機會抽中PS5等獎品。

保險金 兆豐 感冒

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