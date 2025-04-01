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有錢買房擔心沒錢裝潢？台中銀行推出幸福裝修優惠貸款

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台中銀行攜手優渥設計推出幸福裝修專案貸款。優渥實木傢俱／提供
台中銀行攜手優渥設計推出幸福裝修專案貸款。優渥實木傢俱／提供

房價貴鬆鬆，擔心買房後沒有預算可以裝潢，銀行助你一臂之力。台中銀行（2812）為滿足客戶對高品質裝潢的資金需求，與歐德集團知名裝修設計品牌「優渥設計」攜手合作，推出「幸福裝修貸款專案」。專案不僅提供優質的貸款服務，並結合優渥設計多項裝修禮遇，包含免費設計諮詢、免費丈量、門市消費好禮等…，讓客戶在規劃裝修的同時，享受完整的服務體驗。

台中銀行「幸福裝修貸款」專為有裝潢需求客戶量身設計，提供前三個月0.88%起的優惠利率，幫助客戶減輕財務壓力，靈活運用資金，實現理想居家空間。

台中銀行與優渥設計為回饋客戶，加碼規劃專屬優惠與精美好禮，讓裝修變得更加輕鬆愉快，活動期間的四大好禮包含：「預約諮詢禮」、「門市消費滿額禮」、「超值申貸禮」、「成功撥貸滿額禮」。其中「預約諮詢禮」：凡線上填單向優渥設計諮詢裝修服務，即可免費獲得專業室內設計規劃、到府丈量，另可獲贈萬元裝潢金。同時，「成功撥貸滿額禮」：貸款成功不限金額撥貸，可獲得限量提貨券，若撥貸金額達指定門檻，還可額外獲贈優渥設計萬元木地板選購金，打造更舒適的居家空間。

台中銀行提供便捷的線上申貸服務，客戶備妥基本申貸資料，即可透過線上平台快速申請，並享有手續費五折優惠，讓資金到位更有效率，省時又便利。台中銀行與優渥設計讓客戶在裝修的每個環節，都能享受最優質的服務與優惠，「幸福裝修貸款」不僅助您打造理想家園，更讓裝潢變得輕鬆無負擔，立即申請，把幸福的家帶回家。

台中銀行 消費

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