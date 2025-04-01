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合庫推今年第二檔美元定存優利 籲趁降息前鎖定高利

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為因應際局勢的瞬息萬變，合庫提供低門檻、高利率與相對穩健的「2025合優利2」美元定存優惠專案。於3月28日至4月18日，只要是新資金，無論是新結購、自他行匯入皆可承作，達門檻後，最高可享三個月、六個月年利率4.08%，個人戶與公司戶都可透過行動網銀APP、個銀、企銀、EOI及臨櫃交易辦理。

合庫指出，隨著美國總統川普關稅貿易新政引發國際貿易戰，股債漲跌互現，市場波動加劇。美國聯準會擔憂關稅政策推升通膨，於3月19日宣布維持聯邦基準利率不變，審慎觀察經濟表現，預計最快今年6月啟動降息。面對市場不確定性風險，建議客戶承作本檔美元定存專案，鎖定降息前稍縱即逝的美元高利收益。

合庫呼籲民眾多利用數位金融服務，數位平台結購美元時，建議使用匯率到價通知，不只讓民眾可買到心中理想價位外，亦可再享匯率減碼3分優惠。另外，透過合庫APP申請外幣數位存款帳戶，除可享美元、人民幣、澳幣及南非幣定存利率加碼優惠外，前述4種幣別活存餘額如達門檻，限額內享有活存利率加碼優惠。尚未開通合庫APP的朋友們，IOS及安卓用戶，請分別至APP Store 或 Play 商店搜尋「合作金庫」下載安裝。

本次專案提供三個月及六個月兩種天期供民眾彈性選擇，活動設有專案總額上限，額滿即提前截止，更多活動詳情可至合庫官網外幣優惠專區查詢。

APP 合庫 美國聯準會

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