元大銀行榮獲《財訊》三項大獎 創新數位理財服務再獲肯定

在全球市場快速變動的環境下，財富管理客戶不僅只關乎收益，更需透過數位金融提升資產配置的效率與靈活性。元大銀行秉持「讓金融服務更便捷」的原則，積極推動科技與金融的深度融合，打造全方位的數位財富管理體驗。憑藉創新與卓越的金融服務，元大銀行在《財訊》2025年財富管理大獎中榮獲「最佳理專團隊獎」、「最佳財富增值獎」及「金融服務創新」三項大獎，展現其於高端金融市場的領先地位。

除安全與智能化，資產效益最大化是所有客戶最關心的議題，元大銀行一站式數位服務與數位理財生態圈的經營，協助客戶穩健布局資產，更是高資產客戶必備的數位財富管理方案。無論是台外幣高利活存或美元優利定存專案，皆可透過數位平台申辦，滿足高資產客戶與忙碌族群的理財需求。

此外，為了讓投資更簡單、選擇更明確，年輕存股族及為子女規劃未來的家長可於元大銀行投資「ETF連結型基金」。此類基金中包含精選市場上歷史最悠久、號稱「國民ETF」的優質標的，讓投資門檻更親民，並涵蓋設有不配息級別，適合稅務規劃需求的優質基金。透過元大銀行網路銀行及行動銀行，投資人無需開立證券戶即可申購，且享有線上定期定額手續費5折起的優惠，輕鬆掌握台股長線投資機遇。

為鼓勵更多年輕族群及新客戶開啟數位理財之路，元大銀行預計於4月1日正式推出「追夢行動」活動，透過高回饋與優利方案，協助客戶輕鬆累積財富。活動期間內，成功開立「數位帳戶」並綁定任一行動支付，即可享有筆筆直扣消費10%回饋，此外，若客戶同時綁定LINE個人化服務，還能額外獲得200元回饋金。

元大銀行持續深耕數位金融領域，以創新科技與多元優惠打造智慧理財服務。未來將不斷優化數位金融體驗，提供更便捷、高效的財富管理解決方案，讓每位客戶都能靈活運用資產、穩健累積財富，攜手邁向財務自由的新世代。