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阿里巴巴AI示警 群益證：清明連假前後交易這麼做

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益市場通路研究部指出，阿里巴巴聯合創辦人暨主席蔡崇信表示，現階段全球資料中心建設速度超出AI的初始需求；在此同時，大型投行高盛也二度下修2025、2026年AI伺服器機櫃出貨量預估。重要聚焦人物機構等相關「AI資料中心建設出現泡沫疑慮」說法的釋出。預估很大程度對泛AI概念股股價會形成相當程度的衝擊，尤其是一些題材先行但獲利尚未明顯見到貢獻的波段大漲股，包含BBU概念股乃至部分矽光子概念股等。研判近期台股相較主連動美科技股指數（NASDAQ）弱勢，也一定程度與此一消息發酵有關。

就美股而言，研判短線對等關稅衝擊議題告一段落、技術面也接近短線相對跌深；但就趨勢而言，川普關稅壁壘影響恐非短期。

這樣的短線與中線結構衝突對立下，將導致無法排除連假期間（美股）再殺一小波嘗試營造利空出盡買盤後，才反彈走勢。因此，短線結構多空交錯下，偏多操作者以連假前後逢急跌分批承接基期評價或基期相對優勢中大型權值股，如果連假期間美股呈現整理（小幅反彈），多頭部位應先審視強弱，出脫弱勢股觀望。對持有的多頭部位，逢高建立弱勢股同樣資金規模的空頭部位避險；此外，宜逢急漲對波段漲多、評價偏高題材股，進行汰弱留強動作。

交易策略建議為： A.建立大型電子股多空交易組合避險；B.積極者可針對基本面與籌碼面疑慮高者，設定停損、逢高酌量建立空頭部位。

可設定停損、逢急彈出脫(酌量建立空頭部位)的方向為：泛AI概念題材股、中長期高基期，或者近期逆勢強漲股。

AI 概念股 短線

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