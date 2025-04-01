新新併獲准！魏寶生員工信喊話：「強強聯手」打國際盃

金管會3月31日宣布核准台新金（2887）合併新光金（2888）。新光金控董事長魏寶生1日早上對全體員工發出員工信，他指出，「這將是我們人生職涯中的一個里程碑，一個新起點，我們將擁有更多的機會」，同時鼓勵同仁「機會來自於變動」，應一起創造更強大的合併效益，進軍國際市場。

魏寶生於員工信中指出，金管會已於3月31日核准新光金控與台新金控的合併案，這是有史以來首樁合意、對等的金控公司合併案，他要恭喜各位同仁，在大家一起努力合作之下，創造了台灣金融史上的新紀錄。「同時，我們將展開新的人生旅程，讓我們帶著開放的態度、冒險的精神，一起探索世界的精彩。」

魏寶生也分析，兩家公司具有的優勢，新光銀行是最會賣新壽商品，尤其是CSM的商品，全國之冠；元富證券的承銷經紀與自營業務，有其市場競爭優勢；新光投信這幾年不斷的創新商品，合併三年內，有望成為全國第三大的投信公司；新光租賃與創投的財務業務穩健成長，未來合併後必將壯大；新光金保代是全國唯一，協助新壽業務員發展全方位的產險業務；新光金控督導數位轉型、跨售績效與新壽及各子公司的經營績效，有其特色與專業能力；新光人壽雖將完成2026 IFRS 17與ICS接軌之後才與台新人壽合併，其間仍會繼續支持、強化合併後的各項業務發展。

而台新人壽以銀行通路合作著稱，擁有穩健的資本結構與高資產客戶服務能力；台新銀行擁有領先的數位化能力與多國的海外營運據點；台新證券在股票承銷與股務代理領域表現卓越。

魏寶生說，雙方強強聯手，合併後的台新新光將成為資產第四大的金控公司，在此規模之下，可望在銀行、證券、投信、創投、租賃、保險代理與壽險財務上，更上一層樓，創造更強大的合併效益與進軍國際市場。「機會來自於變動」，透過合併後組織、人事、資訊及業務的改變，相信能夠提升大家職涯上的發展及競爭力。

魏寶生最後提到，走出海外打國際盃是我們遠大的目標，合併成為台新新光金後，在資金實力、業務多元化和抗風險能力，將更具有國際競爭力，也將重塑台灣金融市場格局，並朝向國際的金融機構邁進。