國泰世華JCB卡友看過來 開放綁定 Apple Pay、CUBE卡享最高3.3%回饋

國泰世華銀行致力打造更全面的支付應用場景，同時積極推廣多元支付工具，宣布於即日起支援國泰世華JCB信用卡綁定Apple Pay服務。未來無論是實體店面結帳或行動購物App內消費，國泰世華JCB卡友皆能透過Apple Pay享有便捷、安全且隱私的行動支付服務。

行動支付具小額高頻的交易特性，已深入消費者日常生活。國泰世華銀行觀察卡友近一年的總消費筆數，行動支付交易已佔達四成。本次開放國泰世華JCB信用卡綁定Apple Pay，將進一步拓展行動支付應用場景，國泰世華JCB卡友只要開啟Apple錢包，點選加入「簽帳金融卡或信用卡」，再點選「加入其他卡片」，接著手動輸入卡片詳細資訊及卡號，並完成驗證後，即可完成Apple Pay綁定。

為歡慶新服務上線，自即日起至6月30日，國泰世華CUBE卡友只要將CUBE JCB信用卡綁定ApplePay，並於CUBE App領取優惠券後，以該卡進行Apple Pay消費，不限通路、不限金額刷滿5筆即享150點小樹點(信用卡)回饋。不僅如此，國泰世華CUBE信用卡綁定Apple Pay支付，同享「玩數位、趣旅行、樂饗購、集精選」等權益消費，最高3.3%小樹點(信用卡)回饋無上限 1 ；4月30日前切換快閃權益「日本賞」，以Apple Pay進行Apple錢包指定交通卡儲值(SUICA、PASMO、ICOCA)，再享5%小樹點(信用卡)回饋。活動詳見：https://www.cathay-cube.com.tw/cathaybk/personal/event/overview/credit-