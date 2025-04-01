元富證券結盟 TRUE YOGA FITNESS 打造投資與瑜珈的生活新哲學

新光金控旗下元富證券看準近年健身、運動風氣日趨盛行，延續2024年「投資即生活」理念，跨界聯手新加坡頂級瑜珈健身集團「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」，打造投資與瑜珈的生活新哲學，展現元富品牌的多元與創新。即日起至元富線上開戶，可享TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身最新引進的「器械式皮拉提斯課程」，或選擇14天會籍體驗。面對市場波動，投資不能躁進，即刻放鬆心靈。元富助投資人在變化快速的生活中，找到專屬自己的節奏。

元富證券秉持有溫度的數位服務、以客為中心的核心理念，致力提供投資人最符合需求的金融旅程。有鑑於現代人困於忙碌的生活中還須承受多重壓力，無論是工作、人際關係或是家庭。在壓力的影響下忽略身心的放鬆與調適。因此攜手TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身助投資人在喧囂的生活中找到片刻寧靜，儲蓄健康與能量。

元富也期望在雙品牌的加持下擴大社會影響力。真正的富足，不僅來自財富的累積，更需關注身體與心靈的平衡。「TRUE YOGA FITNESS 全真瑜珈健身」為亞洲最大健身、瑜珈事業集團之一，深受全球超過10萬名會員的喜愛。在台灣深耕十年，擁有龐大的專業教練及師資團隊，提供多樣化訓練器材與團體課程，無論是想提升身體素質、釋放壓力，或是透過規律鍛鍊回歸內在平衡，全真瑜珈都能提供最專業的指導與最完整的健身資源。正如投資需要耐心與策略，身體的鍛鍊同樣需要細緻的呵護與長期耕耘，在穩健累積的過程中蓄備能量，讓生活與財富同步成長，從內而外活出最好的自己。

元富證券將持續拓展生活場域的跨界合作，即日起至 2025年6月30日至元富線上開戶，即可選擇TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身「器械式皮拉提斯課程一堂」或「14天會籍」開啟生活新哲學。14天會籍方案包含無限次器材使用、4堂團體課程、1次INBODY 身體組成分析檢測，以及1堂一對一教練課程，全方位幫助強化核心、調整體態，找回內在平衡，迎接更美好的未來。活動詳情請見官網https://www.masterlink.com.tw/zip/20250319144938/index.html?utm_source=masterlink&utm_medium=platform&utm_campaign=tureyoga_20250401