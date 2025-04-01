新新併闖關成功！吳東亮員工信曝：攜手前進迎輝煌未來

金管會3月31日宣布核准台新金（2887）合併新光金（2888）。雙方合併後，台新金是存續公司，新光金為消滅公司，並從合併基準日起更名為「台新新光金控」。對此，台新金控董事長吳東亮1日上午發出員工信給全體的員工鼓勵軍心，並期盼新金控邁向更宏大的發展願景，並成為台灣第四大金融控股公司。

吳東亮於員工信中指出，很高興的向同仁們宣布，金管會已正式核准台新金控與新光金控的合併案，我們將共同以「台新新光金融控股股份有限公司」邁向更宏大的發展願景，並成為台灣第四大金融控股公司。

吳東亮指出，新光金控歷史深厚，與台灣社會緊密連結，已成為許多家庭與企業的重要支柱；而台新金控則是以積極創新的企業形象深植台灣客戶心中；雙方業務結構優勢互補且企業文化高度契合，再加上台新與新光同根相連的深厚情誼將使我們的融合更加順利。透過這次合併，我們將匯聚雙方的資源與專業，共同傳承品牌價值，擴大市場影響力，以更強大的實力迎接未來挑戰。

吳東亮表示，這次合併之所以能夠順利推進，實有賴於台新全體員工的卓越表現讓市場肯定、股東滿意。這不僅是兩家公司的結合，更是我們共同成就未來的關鍵時刻，每一位同仁都是台新金控最重要的夥伴。同時，這次合併不只是台新與新光發展的重要一步，也為台灣金融業的未來開啟新的可能，開創台灣金融業新典範。

最後吳東亮提到，接下來的合併工作仍有許多挑戰有待我們去克服，需要大家同心協力一起完成，期盼攜手前進、共同努力迎向更輝煌的未來。