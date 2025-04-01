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台新Richart生日慶！台幣優利子帳戶利率1.8%、新戶享3.5%高利

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

擁有400萬帳戶數的台新Richart 數位銀行將迎來9歲生日，為感謝客戶，將於2025年4月1日起提升「2025年Q1-Q2 Richart優利子帳戶優利專案」利率，針對完成任務的Richart好朋友，優利子帳戶利率由1.6%提升至1.8%（30萬元內）；還沒加入台新Richart的新朋友也有超優活動，開戶完成指定條件即可獲得200元用戶禮，再享優利子帳戶3.5%超高利率（10萬元內）。

台新Richart此次針對重視儲蓄Richart好朋友，只要完成「每月任七個營業日Richart新臺幣活儲帳戶（主帳戶）餘額達10萬元(含)以上」或其他三項簡單任務之一，即可於2025年4月1日起享優利子帳戶1.8%優利（30萬元內）。以存滿30萬元限額計算，最高可領取利息逾2,500元。

還沒加入Richart的客戶也能享福利，現在開戶輸入「2025RICHART」並登入APP享200元用戶禮，再享優利子帳戶3.5%優利。台新Richart致力成為幫用戶放大財富的數位銀行，此次透過新臺幣超優方案，讓Richart客戶彈性選擇適合自己的存款放大方程式，加速達成財務目標。

儲蓄 台新

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